Turecko hrozí EÚ vypovedaním dohody o utečencoch

„Naša trpezlivosť sa blíži ku koncu,“ vyhlásil v rozhovore pre mienkotvorný švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu a dodal, že turecká strana očakáva v týchto dňoch odpoveď Bruselu. „Ak táto nedorazí, dohodu vypovieme,“ podčiarkol.

Podľa ministrových slov Turecko reagovalo na požiadavky Únie a pozmenilo svoju protiteroristickú legislatívu. „V ostatných 14 rokoch sme mnohé pozmenili na odporúčanie Európskej únie. Ak však niektoré európske krajiny sprísňujú ich teroristické zákony a Turecko súčasne nútia na zmäkčenie tých jeho, turecký ľud by to vnímal ako oslabenie boja proti terorizmu,“ uviedol Čavušoglu.

Práve v tejto otázke nevidí šéf tureckej diplomacie miesto na kompromis, pretože na starom kontinente podľa jeho slov nezažili pokus o štátny prevrat a nebojujú proti toľkým teroristickým organizáciám ako Turecko.

„My sa držíme dohody s EÚ a očakávame, že Európa učiní to isté. Ak sa to nestane, platnosť dohody s Úniou v tejto oblasti pozastavíme,“ vyjadril sa minister zahraničných vecí krajiny polmesiaca a spresnil, že Ankara s tým nemieni čakať do konca roka, pretože už skôr uviedla ako definitívne posledný termín na splnenie jej požiadaviek koniec októbra.

Hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas v Bruseli reagoval slovami, že ide o dohodu, ktorá sa opiera o vzájomnú dôveru a ktorú budú rešpektovať obe strany. Na otázku, či je Európa pripravená na prípadné vypovedanie dohody tureckou stranou, však neodpovedal.