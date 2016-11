Staronový španielsky premiér Rajoy predstavil novú vládu

Novým šéfom španielskej diplomacie, nástupcom Josého Manuela Garcíu-Margalla sa stal Alfonso Dastis Quecedo (61), doterajší veľvyslanec krajiny pri Európskej únii, kariérny diplomat s dlhoročnou praxou a skúsenosťami z oblasti medzinárodných vzťahov.

Rezort vnútra prevzal Juan Ignacio Zoido, ktorý podobne ako šéf rezortu zahraničných vecí nepatrí medzi veľmi známych politikov krajiny. Vo funkcii nahradil Jorgeho Fernándeza Díaza. Novou ministerkou obrany Španielskeho kráľovstva sa stala doterajšia generálna tajomníčka vládnej Ľudovej strany (PP) María Dolores de Cospedalová, ktorá patrí, naopak, medzi mimoriadne silné a známe osobnosti tamojšej politickej scény a ktorá nahradila vo funkcii Pedra Morenésa.

Pravou rukou predsedu vlády zostáva vicepremiérka Soraya Sáenz de Santamaría, ktorá bude dohliadať aj na vzťahy Madridu s autonómnymi oblasťami v čase, keď prosperujúci región Katalánsko plánuje usporiadať referendum o nezávislosti. K zmenám nedošlo ani na čele rezortov školstva, kultúry a športu (Íňigo Mendez de Vigo), spravodlivosti (Rafael Catalá) a práce (Fátima Báňezová).

Ministrom hospodárstva zostáva Luis de Guindos, ktorý by mal zohrať aj kľúčovú úlohu pri rozpočtových rokovaniach s Bruselom, kým ministrom financií Cristobal Montoro. Obaja boli, sú a zrejme aj budú zodpovední za reštriktívnu politiku Rajoyovej vlády. Na čele rezortu pôdohospodárstva zostáva Isabel Garcíová.

Katalánka Dolores Montserratová povedie ako nová ministerka rezort zdravotníctva, Íňigo de la Serna Hernáiz sa stal novým ministrom pre rozvoj, kým Álvaro Nadal je nováčikom vo vláde, ktorému premiér zveril riadenie ministerstva energetiky, cestovného ruchu a digitálnej agendy. Rajoy stanovil za hlavný cieľ svojej vlády z rokov 2011–2015 oživenie španielskej ekonomiky po šesťročnej recesii.

Ekonomika Španielska je v súčasnosti jednou z najrýchlejšie rastúcich v EÚ, hoci krajinu stále sužuje druhá najvyššia nezamestnanosť spomedzi členských štátov EÚ. Hlasovanie zákonodarcov, ktorí v sobotu vyslovili Rajoyovi dôveru, ukončilo desať mesiacov trvajúcu patovú vnútropolitickú situáciu v Španielsku. Bola dôsledkom výsledkov dvoch parlamentných volieb z decembra 2015 a júna 2016.

Španielskym politickým stranám sa od vlaňajšieho decembra nedarilo zostaviť riadnu funkčnú vládu, pričom konečným termínom, do ktorého sa bolo možné vyhnúť ďalším predčasným voľbám v krajine, tretím v priebehu roka, bol posledný októbrový deň. Ak by sa to nepodarilo, kráľ Filip VI. by musel rozpustiť parlament a vypísať nové voľby, ktoré by sa zrejme uskutočnili na sklonku decembra.

Novú menšinovú španielsku vládu čakajú náročné týždne, v ktorých bude musieť napríklad pri schvaľovaní návrhu budúcoročného rozpočtu preukázať, či je skutočne schopná previesť krajinu cez ďalšie volebné obdobie. Prvé zasadnutie novej španielskej vlády sa uskutoční v piatok 4. novembra 2016.