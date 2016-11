V stávke je osud sveta, varuje Obama pred Trumpom

Na Clintonovej volebných preferenciách sa začínajú prejavovať dôsledky nových hmlistých informácií FBI o jej elektronickej pošte. Výsledky, ktoré zverejnili americké médiá, už odzrkadľujú nálady voličov po tom, čo šéf FBI James Comey pred týždňom informoval o náleze nového súboru služobných e-mailov, ktoré bývalá šéfka diplomacie v rozpore s predpismi rozosielala zo súkromnej schránky elektronickej pošty. V prieskumoch denníka Washington Post a televízie ABC News, ako aj novín New York Times a stanice CBS Clintonová vedie o dva, respektíve tri percentuálne body.

Náskok vyšší, ako je štatistická chyba, namerala jedine spoločnosť Ipsos spolu s agentúrou Reuters. Podľa ich prieskumu vedie demokratická kandidátka o šesť percentuálnych bodov. Server RealClearPolitics, ktorý vytvára priemer zo všetkých väčších prieskumov preferencií, včera ukazoval, že Clintonová má pred Trumpom náskok 2,2 percentuálneho bodu. Minulý piatok, pred informáciou riaditeľa FBI, že jeho úrad má ďalšie služobné e-maily bývalej ministerky poslané zo súkromnej adresy, Clintonová viedla o 4,6 percentu­álneho bodu.

Demokrati kritizujú FBI

Postup šéfa FBI, ktorý popri nekonkrétnej informácii o služobných e-mailoch zo súkromnej adresy exministerky pripomenul aj sporné prezidentské milosti, ktoré jej manžel Bill Clinton udelil v posledný deň svojho prezidentského mandátu, vyvolal kritiku z demokratického tábora, ktorý v tom vidí neoprávnené zasahovanie do volebnej kampane. Comeyho prvý raz verejne pokarhal aj prezident Obama. „Myslím si, že existuje norma, že pri začatom vyšetrovaní sa nepracuje s náznakmi, s neúplnými informáciami ani s informačnými únikmi. Pracuje sa na základe konkrétnych prijatých rozhodnutí," vyhlásil v rozhovore pre portál NowThisNews. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že nechce vstupovať do nezávislého vyšetrovania, ale aféra spôsobená „neúmyselnou chybou" Clintonovej sa teraz podľa neho „nafukuje do niečoho úplne šialeného".

Nezáujem Afroameričanov

Obama sa do Clintonovej kampane zapojil v Severnej Karolíne a na Floride, vo váhajúcich štátoch, kde sa podľa toho, kam sa priklonia, bude rozhodovať o celkovom výsledku volieb. Clintonovej štáb znepokojuje najmä pokles záujmu Afroameričanov o voľby. V ich radoch má demokratická kandidátka až 88-percentnú podporu, tá však môže byť jalová, ak svoje hlasy nechajú prepadnúť. Pasivitu černošských voličov, ktorí sa veľkou mierou pričinili o obe Obamove víťazstvá, vidno na poklese ich záujmu o predčasné hlasovanie. V Severnej Karolíne možnosť odovzdať hlas ešte pred volebným dňom využilo o 15 percent černošských voličov menej než pred štyrmi rokmi a na Floride o desať percent, informovala CNN. Aj preto Obama svoje trojdňové turné nasmeroval do oblastí s veľkým podielom afroamerického obyvateľstva.

Prezident v Severnej Karolíne vyzval demokratov „všetkých etnických skupín", aby prišli k voľbám a hlasovali za Hillary Clintonovú. V stávke je podľa neho osud Spojených štátov a celého sveta. Trumpa šéf Bieleho domu označil za hrozbu pre ťažko vydobyté ľudské práva. „Osud republiky leží na vašich pleciach. Osud sveta je na hrane, a vy, Severná Karolína, rozhodnete o tom, že ho posunieme správnym smerom. Nejde o mňa, ale poviem vám, o čo ide – o poctivosť, slušnosť a spravodlivosť, o pokrok a našu demokraciu, " povedal Obama v prejave k občanom Severnej Karolíny. Zdôraznil, že situácia je dnes oveľa dramatickejšia ako v rokoch 2008 a 2012, keď on bojoval o Biely dom. „Kandidoval som proti Johnovi McCainovi, kandidoval som proti Mittovi Romneymu s presvedčením, že budem lepším prezidentom, ale nikdy som si nepomyslel, že by republika bola v ohrození, keby vyhrali oni," zdôraznil.

Trump bez tradičnej podpory

Trump v reakcii Obamovi odkázal, aby sa namiesto kortešačiek pre Clintonovú venoval riadeniu krajiny. „Zrátané a podčiarknuté, ľudia už nechcú ďalšie štyri roky Baracka Obamu," povedal na Floride republikánsky kandidát, ktorý sa rovnako ako jeho rivalka vo finiši kampane sústreďuje na nerozhodnuté štáty.

Kým Clintonová sa teší aktívnej podpore dosluhujúceho demokratického prezidenta, Trump sa o vyslúžených republikánskych šéfov Bieleho domu oprieť nemôže. Prominentná rodina Bushovcov, ktorá dala Amerike dvoch prezidentov, nebude hlasovať za kandidáta svojej strany. Novinárom to prezradil George P. Bush, syn bývalého floridského guvernéra Jeba Busha, ktorý v primárkach Trumpovi podľahol. Kým Jeb Bush už dávnejšie oznámil, že nebude hlasovať ani za Trumpa, ani Clintonovú, jeho otec i brat George Bush starší i George Bush mladší sa dokonca podľa ich vnuka a synovca zrejme chystajú odovzdať hlasy demokratickej kandidátke, čo by v dejinách amerických prezidentských volieb bolo bezprecedentné.