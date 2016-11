Ukrajincov šokovali priznania zvolených politikov

Stredobodom pozornosti Ukrajincov aj zahraničia sa stal aj prezident Petro Porošenko. Vedelo sa o ňom síce, že bol boháčom ešte do Majdanu, ale spoluobčanov, ktorí sa denne presviedčajú o čoraz otvorenejších nožniciach medzi boháčmi a drvivou väčšinou chudobných Ukrajincov, prekvapil honobením majetku aj počas dnešnej krízy na Ukrajine.

„Prezident vlastní 104 spoločností v rôznych krajinách, vrátane Ruska, Číny alebo Britských Panenských ostrovov," informoval denník Ukrajinska pravda s tým, že Porošenko priznal za minulý rok príjem viac ako 62 miliónov hrivien (viac ako 2 milióny eur). Prezident, v minulosti tzv. chodiaci trezor zvrhnutého prezidenta Viktora Janukovyča, sa bráni tvrdením, že majetok – byty, parcely, autá, obrazy či šperky – získal skôr, ako sa v máji 2014 stal hlavou štátu. Nespomína však, či to platí aj o bankových účtoch na ktorých má viac ako 26 miliónov dolárov (asi 23,6 milióna eur), pol milióna hrivien (približne 17 600 eur) a 14-tisíc eur. Navyše po ruke má hotovosť ďalších 60-tisíc dolárov (54 500 eur) a takmer milión hrivien (viac ako 35-tisíc eur).

„Predám svoj koncern Roshen, ak sa stanem prezidentom," znie dnes ako nepodarený vtip predvolebný sľub ukrajinského milionára, ktorý však viac ako sladké výrobky svojej spomínanej firmy obľubuje jazdu na svojom Bentley, pýche jeho „motorovej" stajne.

Časopis Forbes-Ukrajina ešte v marci tohto roku síce konštatoval, že ukrajinskí oligarchovia za minulý rok schudobneli v priemere o štvrtinu, ale neplatí to o Porošenkovi. Aj dnes mu patrí o. i. investičná banka, holding Ukrprominvest-Agro či viaceré podniky automobilového, lodiarskeho a strojárskeho priemyslu, ale aj televízna stanica 5. kanál. O tom, že sa vždy vedel „správne" zorientovať, svedčia aj jeho aktivity v zbrojárskom priemysle. Nekvalitnou produkciou, aspoň podľa adresátov, zásobuje ukrajinskú armádu a bude to tak minimálne do skončenia konfliktu v Donbase.

Smiech cez slzy zlosti vyvolávajú u Ukrajincov citáty z niektorých deklarácií. Jeden z poslancov napríklad deklaroval vlastný kostol, iný zase sväté relikvie a tretí napísal, že kým spal, tak mu pod vankúš svätý Nikolaj položil luxusné hodinky. Našiel sa aj úradník, ktorý priznal „lístok do vesmíru" v hodnote 1,5 milióna dolárov. Výnimkou však nebol ani vlastný autopark, kolekcie obrazov, koberce, brilianty, jachty, lietadlá či desiatky bytov a stovky hektárov pôdy.

Podľa britských novín Guardian citovaných portálom Argumenty však najviac šokovala hotovosť, ktorú majú ukrajinskí verejní činitelia doma stále po ruke. Vraj nedôverujú bankovému systému. Napríklad šéf parlamentu Volodymyr Hrojsman priznal 1,2 milióna dolárov (viac ako milión eur), 460-tisíc eur, ale aj kolekciu luxusných hodiniek.

„A to všetko v krajine, v ktorej sa za dobrú mesačnú mzdu považuje 200 dolárov (asi 181 eur)," pripomínajú noviny citované ukrajinskou agentúrou UNN s tým, že „súčasná ukrajinská politická špička nie je o nič lepšia ako tá predchádzajúca".

Podľa analýzy elektronických deklarácií majetku, ktorých uzávierka bola do konca októbra, majú ukrajinskí poslanci a úradníci doma v hotovosti, ako aj na bankových účtoch viac ako 12,7 miliardy hrivien (asi 447 miliónov eur). Prvý prípad však prevažuje.

„Prečo skrývajú doma v hotovosti doláre a nie hrivny a prečo ich nezveria bankám," položil si rétorickú otázku politológ Andrej Zolotarev, aby si vzápätí sám odpovedal, „elita sedí na kufroch" a podľa neho „reakcia spoločnosti môže byť nepredvídateľná". Podľa jeho kolegu Denisa Bohuša je však deklarovaný majetok možno iba tretinou skutočného bohatstva ukrajinských úradníkov a politikov. „Mali na to takmer rok, aby si poschovávali majetky," dodal politológ citovaný ruskými novinami Nezavisimaja gazeta.