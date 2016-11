Globálna dohoda o klíme z Paríža nadobudla účinnosť

Podľa textu má byť otepľovanie udržané pod dvoma stupňami Celzia, najlepšie do 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Signatári dohody sa zaviazali, že preto ďalej výrazne obmedzia vo svojich krajinách emisie, predovšetkým oxidu uhličitého. Parížsky dokument nahrádza doterajší Kjótsky protokol z roku 1997.

Vlani v decembri podpísali v Paríži nový klimatický plán zástupcovia takmer 200 krajín. K tohtoročnému 5. októbru sa podarilo dosiahnuť cieľ, aby dohodu ratifikovalo 55 krajín, ktoré sa celkovo podieľajú na viac ako 55 percentách emisií skleníkových plynov sveta. Dohoda potom do 30 dní mohla nadobudnúť účinnosť. Ďalším krokom je teraz realizácia záväzkov.

Medzi 92 štátmi, ktoré podľa agentúry AFP do dneška dohodu ratifikovali, sú najväčší svetoví znečisťovatelia ovzdušia, Čína, Spojené štáty a India. Dohodu už schválil aj Európsky parlament. V jednotlivých členských krajinách EU však zatiaľ nie je potrebný proces všade dokončený.

„Je to chvíľa na oslavu. Je to však aj chvíľa, v ktorej musíme hľadieť do budúcnosti a s novou vôľou splniť úlohu, ktorú máme pred sebou,“ uviedla vo vyhlásení Mexičanka Patricia Espinosová, generálna tajomníčka Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (UNFCCC). „V krátkom čase – a každopádne počas nasledujúcich 15 rokov – musíme vidieť zásadné zníženie emisií skleníkových plynov a nevídané úsilie vybudovať spoločenstvo, ktoré dokáže odolávať stupňujúcim sa vplyvom zmien klímy,“ dodala.

Nové kolo klimatických rokovaní sa začne v pondelok 7. novembra v Marakéši v Maroku, kde zástupcovia jednotlivých krajín sveta budú hľadať spôsoby napĺňania dohody a spresňovať pravidlá, napísala agentúra Reuters. Konferencia potrvá do 18. novembra.

Paríž, kde bola nová klimatická dohoda uzatvorená, dnes večer oslávi vstup dokumentu do účinnosti zeleným nasvietením Eiffelovej veže a Víťazného oblúka. Podobne budú slávnostne nasvietené budovy aj v ďalších svetových mestách, vrátane Marakéša, Naí Dillí, Sao Paula či Adelaide.