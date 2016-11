Iracké jednotky dobývajú Mosul, IS sa podľa OSN dopúšťa masakrov

Hovorkyňa Úradu OSN pre ľudské práva podľa agentúry Reuters uviedla, že IS pri svojom sťahovaní v okolí Mosulu zabil vyše 200 ľudí. Zavraždených bolo údajne 180 bývalých vládnych zamestnancov a tiež 50 príslušníkov IS, ktorí zradili.

Podľa hovorkyne tiež IS v oblasti nútene regrutovali mladých chlapcov ako pravdepodobných detských vojakov. V meste Tal Afar zase vraj zadržiava približne 400 kurdských, jezídských a šiitských žien. Na rovnaké miesto zároveň presunul až 1 600 ľudí, zrejme ako ľudské štíty chrániace pred leteckými údermi.

Iracké vládne jednotky začali intenzívnu operáciu voči IS v severoirackom Mosule skoro ráno po tom, čo vo štvrtok vodca IS abú Bakr Bagdádí vyzval tamojších obyvateľov k totálnej vojne proti „nepriateľom Boha“. Bagdádí, ktorý sa podľa kurdských zdrojov skrýva stále v Mosule, stojí na čele radikálnej sunnitskej organizácie IS, ktorá v júni 2014 vyhlásila kalifát (vládu hlavy moslimskej obce) na ovládaných územiach v Iraku a Sýrii.

Dôstojník protiteroristickej jednotky dnes podľa agentúry Reuters uviedol, že cieľom terajšej veľkej operácie je dostať sa k rieke Tigris, ktorá rozdeľuje mesto Mosul. Podľa irackej armády zaviala v piatok vlajka nad šiestimi východomosulskými štvrťami. Hnutie IS podľa vládneho vyhlásenia utrpelo ťažké straty.

Ofenzíva u Mosule sa začala 17. októbra a je najväčšou irackou vojenskou operáciou od invázie vedenej Američanmi v roku 2003. Zúčastňuje sa na nej cez 25 000 irackých vojakov, policajtov, členov kurdských síl, sunnitských kmeňových bojovníkov a príslušníkov šiitskych milícií. Zo vzduchu ich podporujú lietadlá medzinárodnej koalície na čele so Spojenými štátmi.

Tento týždeň údajne vstúpili prvé jednotky priamo do mesta, ktoré obsadili radikáli z IS v roku 2014. V ďalšej fáze čaká armádu postup jednotlivými ulicami, kde je pravdepodobne nastražené množstvo výbušnín. Snahou irackých jednotiek je tiež vyhnúť sa obetiam z radov civilistov, ktorých v meste stále žije cez milión.