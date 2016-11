Mayová ubezpečila Junckera, že brexit bude podľa plánu

Theresa Mayová Junckerovi v telefonickom rozhovore povedala, že jej plán iniciovať článok 50 do konca marca zostáva aj napriek rozhodnutiu súdu nezmenený.

Britský najvyšší súd totiž vo štvrtok rozhodol, že o iniciovaní článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa oficiálne začne dvojročný proces odchodu Británie z EÚ, musí rozhodnúť parlament, napísala agentúra AP.

Mayová Junckerovi v telefonickom rozhovore povedala, že jej plán iniciovať článok 50 do konca marca zostáva aj napriek rozhodnutiu súdu nezmenený. Zároveň ho požiadala, aby jej slová tlmočil aj ostatným lídrom 27 štátov Únie, informovala Mayovej hovorkyňa Mina Andreevová. Juncker uviedol, že rešpektuje britský „ústavný“ poriadok a načasovanie brexitu je výlučne v rukách britskej vlády.

K rozhovoru medzi Mayovou a Junckerom došlo deň po tom, ako britský najvyšší súd rozhodol, že premiérka Theresa Mayová nemôže oficiálne požiadať o opustenie EÚ bez súhlasu britského parlamentu. Vláda oznámila, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.

Britské noviny kritizujú súd pre verdikt o brexite

Pobúrene v piatok reagovala väčšina britských denníkov na verdikt londýnskeho súdu, že o vystúpení krajiny z Európskej únie musí rozhodnúť parlament. Šokujúca správa spôsobila vlnu na titulných stranách, uviedol server Politico.

Zatiaľ čo noviny ako The Times a The Guardian sa zamerali skôr na vplyv súdneho rozhodnutia na premiérku Theresu Mayovú, bulvárne denníky ako Daily Express alebo The Sun apelujú na čitateľa titulky ako „Musíme sa dostať preč z EÚ“. Daily Mail zverejnil na prvej strane fotografie troch sudcov, ktoré doplnil palcovým titulkom „Nepriatelia ľudu“.

„Jeden (sudca) založil EURÓPSKU advokátsku kanceláriu, ďalší za radu daňovníkovi požadoval milióny a tretí je bývalý olympijský šermiar, ktorý sa netají homosexualitou,“ napísal tento bulvárny denník. Spôsobil tým aj obrovskú negatívnu odozvu na sociálnych médiách, medzi inými aj od britskej spisovateľky J.K. Rowlingovej, známej zástankyne práv homosexuálov.

O vystúpenie Británie z EÚ, takzvanom brexite, rozhodli Briti v referende 23. júna. Po oznámení výsledkov odstúpil premiér David Cameron, ktorý sa nakoniec prihováral za zotrvanie v únii. Na jeho miesto nastúpila Mayová, ktorá už skôr oznámila, že rokovania o odchode z EÚ plánuje začať do konca marca. Verdikt je ranou týmto plánom, a tak sa vláda chce odvolať na najvyšší súd. Objavujú sa tiež špekulácie, či Mayová nevypíše predčasné voľby.