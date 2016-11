USA: Polícia varuje pred útokmi al-Kájdy deň pred voľbami

Tajné služby podľa správy pristupujú k celej záležitosti s veľkou vážnosťou, aj keď stále preverujú, či skutočne ide o reálnu hrozbu. Preventívne však už o nej informovali aj členov americkej Protiteroristickej pracovnej skupiny (JFFT), ktorá združuje rôzne federálne, štátne a lokálne úrady, agentúry a súkromné organizácie.

Vo varovaní sa nespomínajú nijaké konkrétne lokality. Americké tajné služby bežne zvyšujú svoju ostražitosť počas dôležitých sviatkov alebo dôležitých politických udalostí, pripomína CBS News.

Agentúra Reuters nedokázala bezprostredne overiť pravdivosť tejto informácie. Jej otázky adresované ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA zatiaľ zostali bez odpovede.

Potenciálne útoky zo strany teroristickej siete al-Káida by boli ďalšou hrozbou, ktorá by mohla narušiť priebeh prezidentských volieb. Podľa správ amerických médií sa vláda prezidenta Baracka Obamu pripravuje aj na možný veľký kybernetický útok alebo šírenie dezinformácií počas volebného dňa, za ktorými by mohli stáť hackeri z Ruska alebo iných krajín.

Úrady v niektorých štátoch USA tiež zvažujú, či posilniť bezpečnosť volebných miestností vzhľadom na obavy z možných útokov „osamelých vlkov“ ovplyvnených extrémistickými ideológiami.