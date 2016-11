Moskva žiada od USA vysvetlenie údajných hackerských útokov

Americká televízia NBC predtým uviedla, že americká armáda by mohla kedykoľvek začať kybernetické útoky, ak by sa Moskva pokúsila narušiť utorkové (8.11.) prezidentské voľby v USA. Americkí „vojenskí hackeri“ podľa zdrojov správy prenikli do ruskej elektrickej a telekomunikačnej siete, ako aj do riadiaceho systému Kremľa. Správa sa však odvoláva na expertov, nie predstaviteľov vlá­dy.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí žiada oficiálne popretie od amerických úradov na úrovni siahajúcej až po Biely dom, píše DPA. „Ak oficiálna reakcia vedenia USA nepríde, znamená to, že v USA existuje štátny kybernetický terorizmus,“ citovala agentúra hovorkyňu rezortu.

Americké bezpečnostné úrady pripisujú hackerom spojeným s ruskými tajnými službami zodpovednosť za viacero útokov počas predvolebnej kampane v USA, okrem iného na počítačové siete Demokratickej strany. Hacker s prezývkou Guccifer 2.0 sa v piatok vyhrážal, že americké voľby budú sledované „zvnútra siete Federálnej volebnej komisie“ (FEC). Americkí experti spájajú aj tohto hackera s Moskvou.