Z tureckého parlamentu za mreže. Je to prevrat, tvrdia Kurdi

„Sme mimoriadne znepokojení zatknutím Selahattina Demirtaša (…) a ďalších poslancov strany HDP,“ reagovala šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová. „Tieto kroky spochybňujú základ udržateľných vzťahov medzi EÚ a Tureckom,“ varoval šéf Európskeho parlamentu Martin Schulz.

Turecko je kandidátskou krajinou EÚ, má s ňou colnú úniu a tento rok s Bruselom uzavrelo dohodu o vracaní utečencov, ktorí na úteku zo Sýrie a ďalších nestabilných oblastí mieria cez Anatóliu do Grécka. Ankara nedávno pohrozila, že do konca roka dohodu o migrantoch vypovie, ak únia dovtedy nezruší vízovú povinnosť pre tureckých občanov. Brusel však liberalizáciu vízového režimu podmieňuje zrušením viacerých ustanovení tureckého protiteroristického zákona, na základe ktorých boli včera prokurdskí poslanci zatknutí.

„Turecko je právny štát, nikto nemá úľavy pred zákonom. To, čo sa stalo, bolo v súlade so zákonom,“ odmietol kritiku premiér Binali Yildirim, podľa ktorého poslanci za HDP boli zatknutí po tom, čo odmietli vypovedať pri vyšetrovaní prípadov „teroristickej propagandy“. „Politika nemôže byť štítom pre páchanie zločinov,“ dodal.

Len niekoľko hodín po zatknutí poslancov vybuchlo auto naložené výbušninami pred policajnou stanicou v meste Diyarbakir na juhovýchode Turecka. Útok pripisovaný separatistickej Kurdskej strane pracujúcich (PKK) zabil deväť ľudí vrátane dvoch policajtov a ďalších vyše sto osôb zranil. Diyarbakir je baštou tureckých Kurdov. Viacerí poslanci vrátane spolupredsedov HDP boli zatknutí práve tam.

HDP zatknutie svojich poslancov označila za prevrat. „Ide o protiprávny únos poslancov HDP,“ vyhlásil pre BBC poslanec HDP Ertugrul Kurkcu, ktorý je momentálne v zahraničí. "Turecká vláda smeruje k diktatúre v štýle nacistov… Nie je to len o zákonodarcoch HDP, nie je to o našej strane. Ide o to, či snahy zatiahnuť Turecko do občianskej vojny dosiahnu svoj cieľ, alebo nie. Budeme odhodlane bojovať proti tomuto pokusu o puč,“ dodal.

Zrušenie poslaneckej imunity presadila pred pol rokom vládna Strana spravodlivosti a rozvoja, čím svojho zakladateľa, prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, priblížila k vytúženému posilneniu právomocí hlavy štátu. Erdogan chystá premenu Turecka z parlamentnej na prezidentskú republiku. Hlavnou prekážkou sa mu stala HDP. Jej prekvapujúci volebný úspech Erdoganovi vlani prekazil plán ovládnuť ústavnú väčšinu. Prezident obviňuje HDP, že je politickým krídlom zakázanej PKK. S týmto ozbrojeným separatistickým zoskupením vlani turecká vláda prerušila mierové rokovania. Po dvoch rokoch prímeria sa tak obnovili krvavé násilnosti nielen v prevažne Kurdmi obývaných oblastiach juhovýchodnej Anatólie, ale aj v najväčších tureckých mestách, ktoré sa stali terčmi bombových útokov militantov.

HDP, ktorá sa do parlamentu dostala s programom presadzovania práv nielen Kurdov, ale všetkých diskriminovaných menšín vrátane sexuálnych, odmieta obvinenia, že by podporovala terorizmus. Napriek tomu prokuratúra vyšetruje jej poslancov vo vyše 400 prípadoch podozrenia z porušenia protiteroristického zákona. Až päťdesiatim z celkového počtu 59 poslancov prokurdskej strany hrozí, že budú vydaní do rúk justície. Podobne ako ich lídri tak môžu ďalšie desiatky poslancov putovať z parlamentu priamo do vyšetrovacej cely.