IS sa v boji o Mosul tvrdo bráni, zahynulo 17 civilistov

Uviedla to iracká polícia. Ľudia utiekli z mesta Havíja, ktoré obsadili džihádisti a leží južne od Mosulu, kde v sobotu pokračujú boje medzi irackými silami a IS. Islamisti sa snažia postup vládnych síl do centra Mosulu zastaviť protiútokmi, pri ktorých okrem zbraní používajú ľudské štíty a samovražedné útoky.

Medzi 18 obeťami piatkového útoku na konvoj bolo 17 členov utekajúcich rodín a jeden policajt z sprievodného vozidla, spresnila polícia.

Iracké špeciálne jednotky v sobotu prehľadávali budovy v predmestiach Mosulu, z ktorých v piatok vytlačili ozbrojencov IS. Od rána tiež pokračujú boje o ďalšie časti mesta.

Pouličné boje sú od piatku najintenzívnejšie od začiatku operácie na dobytie Mosulu pred troma týždňami. Bojovníci IS, ktorí si z Mosulu urobili svoju baštu na severe Iraku, svoje pozície podľa očitých svedkov urputne bránia. Od piatku podľa agentúry AP prišlo o život najmenej sedem irackých vojakov.

Pred frontovou líniou sa často objavujú civilisti mávajúci bielymi vlajkami. Podľa AP sa množia informácie o tom, že veľkú časť obyvateľov mesta islamisti používajú ako ľudské štíty. Boje tak budú pre vládne sily v čoraz hustejšej zástavbe veľmi ťažké, aj preto, že sa tam kvôli civilnému obyvateľstvu nebudú môcť spoliehať na letecké údery. V Mosule je stále okolo milióna civilistov.

IS sobotnými protiútokmi vytlačil iracké vládne jednotky z južného okraja východného predmestia, ktoré vládne sily dobyli v utorok. Obe strany po sebe pália z mínometov a automatických zbraní, iracké sily používajú aj delostrelectvo. Zo striech nízkych domov po sebe strieľajú ostreľovači oboch strán.

Ofenzíva u Mosule sa začala 17. októbra a je najväčšou irackou vojenskou operáciou od invázie vedenej Američanmi v roku 2003. Zúčastňuje sa na nej cez 25 000 irackých vojakov, policajtov, členov kurdských síl, sunnitských kmeňových bojovníkov a príslušníkov šiitskych milícií. Zo vzduchu ich podporujú lietadlá medzinárodnej koalície na čele so Spojenými štátmi.