Trumpa evakuovala z pódia v Nevade ochranka

Trump sa krátko potom na pódium vrátil a svoj prejav dokončil. Informovala o tom agentúra Reuters.

Na záberoch americkej televízie NBC bolo vidieť, ako dvaja bodyguardi Trumpa náhlivo odvádzajú za plentu a pritom ho kryjú svojimi telami. Ďalší členovia ochranky zoskočili do publika, kde razom vznikla panika. Potom bolo vidieť, ako ochranka odvádza z davu jedného muža s rukami za chrbtom.

Niekoľko minút nato sa ale Trump pred svojich voličov vrátil. „Nikto nehovoril, že to pre nás bude ľahké. Ale nikto nás nezastaví,“ vyhlásil Trump po návrate na pódium na mítingu v meste Reno a poďakoval ochranke.

Neskôr polícia uviedla, že incident vyvolal niekto z prednej časti publika, keď zvolal „zbraň“. Polícia ale nakoniec na mieste žiadnu zbraň medzi ľuďmi nenašla. „Incident vyšetruje tajná služba a polícia mesta Reno,“ uvádza sa vo vyhlásení tajnej služby.

Trump prišiel agitovať pred utorkovými voľbami do Nevady, ktorá je jedným z niekoľkých štátov, v ktorých sú šance oboch prezidentských kandidátov vyrovnané. Aj v Rene pokračoval Trump v útokoch na svoju demokratickú konkurentku Hillary Clintonovú. Povedal o nej okrem iného, že sa musí objavovať po boku celebrít, inak by vraj na jej mítingy nikto neprišiel. Clintonovú v sobotu večer podporila vo Philadelphii speváčka Katy Perry.

Clintonová v celoštátnom prieskume zvýšila náskok pred Trumpom

Hillary Clintonová zvýšila v celoštátnom prieskume denníka The Washington Post a televízie ABC náskok pred Donaldom Trumpom zo štyroch na päť percentuálnych bodov. Takisto podľa ďalších ankiet si demokratická prezidentská kandidátka dva dni pred voľbami mierne zlepšuje pozíciu. Súboj v niekoľkých dôležitých štátoch, do ktorých v nedeľu politici vyrazia na poslednú chvíľu presviedčať voličov, však sľubuje dramatické vyvrcholenie kampane.

Clintonovej sa v ankete WP a ABC darí lepšie deň odo dňa, z piatkového trojbodového vedenia vzrástol v sobotu náskok na štyri body a v ankete publikovanej v nedeľu nadránom to je päť percentuálnych bodov, keď by jej hlas dalo 48 percent ľudí proti 43 rozhodnutým voliť Trumpa. Prieskum pritom vychádza z opakovaného pátraniach v priebehu niekoľkých dní, ktorého výsledok je potom spriemerovaný.

Clintonová nepatrne zvýšila náskok aj v najnovšom priemere celoštátnych prieskumov uverejňovanom serverom RealClearPolitics, v ktorom vedie o necelé dva percentuálne body.

Bývalá ministerka zahraničia si vedie lepšie rovnako v pomere hlasov voliteľov v jednotlivých štátoch, ktoré sú spravidla presnejšie predpovede víťazstva než celoštátne prieskumy.

Obaja kandidáti chcú v nedeľu prevážiť na svoju stranu štáty, ktoré patria v anketách k vyrovnanejším. Trump vyráža do Iowy, kde sú voliči mierne naklonení jemu, a do Wisconsinu a Pensylvánie, ktorých obyvatelia chcú podľa prieskumov voliť skôr Clintonovú. Tá sa vydáva do Ohia, kde sú sondáže pre demokratov skôr nepriaznivé, a do New Hampshire, kde sa po jej presvedčivom vedení v posledných dňoch situácia vyrovnáva.