Nemecko chce vracať migrantov z mora do Afriky

Migranti, ktorí by sa vydali na cestu cez more do Európy z Líbye, by podľa návrhu mali byť prepravení do inej severoafrickej krajiny, napríklad Tuniska či Egypta. Tam by mohli požiadať o azyl v Európe a ak by im bol udelený, bezpečne by ich do nej previezli.

„Neexistencia vyhliadky na dosiahnutie európskeho pobrežia by mohla byť dôvodom, pre ktorý by migranti upustili od vydania sa na nebezpečnú cestu s nasadením svojho života a vysokých vlastných finančných prostriedkov,“ uviedla hovorkyňa ministerstva. Za návrhom je podľa nej očakávanie, že migranti zistia, že plavba do Talianska je bezperspektívna. Viedlo by to aj k odstráneniu dôvodov, pre ktoré sa títo ľudia obracajú na prevádzačské organizácie.

Nemecké ministerstvo vnútra dodalo, že na úrovni EÚ zatiaľ v tejto veci neexistujú konkrétne plány ani diskusie, pričom dodržiavanie právnych princípov a dohovoru o ľudských právach sú „nevyhnutnými predpokladmi“ aj budúcich úvah v tomto smere.

Návrh už v Nemecku odsúdili opoziční politici. Šéf strany Ľavica Bernd Riexinger uviedol, že by išlo o „humanitárny škandál a ďalší krok k odstráneniu práva na azyl“. Žiadosti o azyl by mali byť podávané v Nemecku, aby sa zaistil prístup azylantov k právnej pomoci, citoval ho Welt am Sonntag.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) tento týždeň oznámila, že tento rok sa dostalo do Talianska po mori 159.496 migrantov a 4220 ľudí pri tejto plavbe zahynulo, čo je výrazne viac než 3777 obetí evidovaných za celý minulý rok.

Len v sobotu zachránili v Stredozemnom mori za jediný deň vyše 2200 migrantov a z vody vytiahli desať tiel, informovala talianska pobrežná stráž. Informácie priniesli agentúry Reuters a DPA.