The Wall Street Journal: Bulvárny denník kryje Trumpov pomer

S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník The Wall Street Journal s tým, že denník nikdy správu v tejto veci nezverejnil. Majiteľom bulvárneho denníka je spoločnosť American Media (AMI), ktorú riadi Trumpov priateľ David Pecker.

McDougalová vyhlásila, že s Trumpom mala románik v rokoch 2006 až 2007, keď už bol manželom existujúce ženy Malenie. Cena, ktorú National Enquirer dievčaťu zaplatil, bola 150 000 dolárov (takmer 135 000 eur).

Spoločnosť AMI podľa The Wall Street Journal potvrdila platbu McDougalovej, odmietla ale, že by to súviselo s možným pomerom s Trumpom. Peniaze podľa AMI boli za stĺpčeky o cvičení, titulné fotky a za príbeh o vzťahu s jej vtedajším manželom. Denník The Washington Post upozornil, že National Enquirer dlhodobo stojí za Trumpom. Počas republikánskych primárok bulvárny denník uverejnil sériu článkov proti ostatným uchádzačom o stranícku nomináciu.

Trumpová kampaň poprela, že by sa Trump s McDougalovou intímne stýkal, tiež špekulácie označila za úplné lži. Trumpa v posledných týždňoch obvinilo viacero žien zo sexuálneho nátlaku a nevhodného správania, miliardár to odmietol ako nezmysel a útoky proti jeho kandidatúre. Realitný magnát okrem iného čelí žalobe od istej ženy, podľa ktorej ju znásilnil, keď mala trinásť rokov.