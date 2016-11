Kandidáti majú poslednú šancu

Trump však skúša zasiahnuť Hillary tam, kde sa to nečakalo. Kampaň na chvíľu preniesol do Minnesoty, čo je štát, ktorý naposledy zvolil republikána v roku 1972. Rovnako sa Trump zameral aj na Michigan, ktorý už viac ako dve desaťročia volí do Bieleho domu demokratov.

Volebné hry

Je to dobrá taktika republikána alebo ide o posledný zúfalý pokus? Keby sa Trumpovi podarilo získať niekoľko štátov, ktoré sa doteraz pokladali za demokratické, mohlo by ho to priviesť k víťazstvu. A Clintonovej tábor túto hrozbu berie vážne. Do Michiganu dnes na stretnutia s voličmi vysiela prezidenta Baracka Obamu.

Clintonová má však aj nárok na veľmi mierny optimizmus. Po tom, čo viac ako týždeň v prieskumoch klesala, dva veľké posledné výskumy pred voľbami ukazujú, že nemusí strácať nádej. Televízia NBC News a denník Wall Street Journal namerali Cintonovej náskok päť percent pred Trumpom. Rovnakým rozdielom vedie aj v prieskume ABC News a novín Washington Post.

Trump medzitým búši do voličov s tým, že voľby sú sfalšované a že víťazstvo demokratky by vraj znamenalo obrovskú ústavnú krízu.

"Veľmi ľahko sa môže stať, že budeme mať obžalovanú prezidentku, ktorá bude čeliť procesu,“ vyhlásil Trump na stretnutí s voličmi v Nevade. Podľa denníka Washington Post označil republikán Clintonovú za priameho podozrivého v rozsiahlom kriminálnom vyšetrovaní.

Bývalá šéfka americkej diplomacie však momentálne nečelí nijakému kriminálnemu vyšetrovaniu. FBI preverovala jej súkromný server, ktorý Clintonová používala ako ministerka zahraničných vecí. Demokratku však neobžalovali. Momentálne FBI skúma ďalšie emaily, ktoré objavila v notebooku Clintonovej poradkyne Humy Abedinovej. Nie je však vôbec jasné, či to povedie k nejakému obvineniu. Trumpov tábor momentálne využíva každú príležitosť, ako zasiahnuť Clintonovú. Bez ohľadu na to, čo je skutočné a čo nie. Trumpa na stretnutí s voličmi v Nevade odviedla z pódia Tajná služba. Proti kandidátovi v dave protestoval muž s plagátom – Republikáni proti Trumpovi – a niekto kričal, že má zbraň.

Hoci o nič nešlo a celebritný miliardár sa o niekoľko minút vrátil na pódium, ľudia z jeho kampane na sociálnej sieti Twitter začali písať o tom, ako statočne čelil pokusu o atentát. A ešte k tomu pridali, že Clintonová v ten deň opustila pódium, lebo pršalo.

"Republikán Trump hrá kartou, že ľudia sú proti establišmentu, a snaží sa pre seba vytvoriť si zadné dvierka, keby prehral,“ pripomenul pre Pravdu politológ Robert Busby z Liverpool Hope University. "Počas volieb hovoril, že jasne vyhrá. Potrebuje niečo, ako by vysvetlil, že k tomu nedošlo,“ uviedol expert na americkú politiku.

Podľa odborníka na politickú komunikáciu Michaela Cheneyho už intenzita útokov v prezidentskej kampani zasiahla aj spoločnosť. "Ostrý súboj rozdelil krajinu, a voliči to cítia,“ uviedol pre Pravdu profesor z univerzity v štáte Illinois.

Európske obavy

Aj keď prezidenta USA, samozrejme, volia Američania, dianie v Spojených štátoch veľmi pozorne sleduje takmer celý svet. Podľa výskumu agentúry Emnid si 77 percent Nemcov myslí, že by zvolenie Trumpa negatívne dopadlo na vzťahy Berlína a Washingtonu. Z opýtaných 67 percent uviedlo, že víťazstvo Clintonovej nebude znamenať žiadny problém.

K voľbám sa vyjadril aj nemecký prezident Joachim Gauck. "Okrem iného máme obavy z Trumpovej nevyspytateľnosti. Nemôžeme povedať, čo od neho očakávať, keby bol prezident,“ uviedol Gauck pre magazín Spiegel.

"Trump je zaujímavý prípad. Reakcie, ktoré vidíme od zahraničných lídrov, čo sa týka jeho kandidatúry, sú podobné tým od elít v USA,“ reagoval pre Pravdu Thomas Scotto, odborník na americkú domácu a zahraničnú politiku. "Republikána vnímajú, že je taký problematický a nekvalifikovaný, že si nemôžu pomôcť a hovoria o tom. Okrem toho Európania, okrem Rusov, majú na Trumpa veľmi negatívny názor. Pre politikov je odmietnutie republikána aj signál voličom, že sa starajú o ich názor,“ uviedol profesor na univerzite v škótskom Strathclyde.