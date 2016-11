Trumpovo víťazstvo by oslabilo celý náš región, hovorí slovenský expert

Podľa prieskumu Globsec Policy Institute až 69 percent Slovákov vníma republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa negatívne. Prečo?

Výsledky prieskumu, čo sa týka súčasného amerického prezidenta Baracka Obamu a kandidátov Trumpa a demokratky Hillary Clintonovej, boli pomerne prekvapujúce. Do určitej miery však odrážajú ich zahranično-politické postoje. Trump sa netají izolacionistickou politikou a spochybňovaním záväzkov k NATO. Slováci to určite vnímajú negatívne, keďže sme v období silnejúcej bezpečnostnej nestability, či už hovoríme o kríze na Ukrajine, alebo dianí na Blízkom východe. Clintonovú podporuje 50 percent Slovákov. Demokratka je zárukou pokračovania politiky USA, potvrdzuje spojenecké záväzky a nikdy nespochybňovala Severoatlantickú alianciu.

Je to dôležitý faktor?

Postoje Slovákov k prezidentským kandidátom do značnej miery korešpondujú aj s inými výsledkami v rámci prieskumu. Napríklad v prípade otázky, ako by hlasovali v referende o vystúpení z NATO, tak väčšina (54 percent) sa vyslovila za zotrvanie v aliancii. Takže, keď Clintonová podporuje spojenecké záväzky, prejavuje sa to aj v miere podpory pre ňu zo strany Slovákov. Vo voľbách by veľkou väčšinou zvolili demokratku. Clintonová by nad Trumpom vyhrala v pomere 50 ku 19 percentám.

Aj v strednej Európe však zazneli slová chvály na Trumpa. Maďarský premiér Viktor Orbán ho podporil. Do istej miery aj slovenský premiér Robert Fico v rozhovore pre denník Financial Times.

Vidím určité črty, ktoré spájajú politiku Trumpa a Orbána. Nejasný vzťah k Rusku, určité uznanie veľmocenských ambícií Moskvy a možno až obdiv k autoritatívnemu spôsobu vládnutia prezidenta Vladimira Putina. Trump je predstaviteľ populistickej vlny, ktorá je na vzostupe tiež v Európe. Ide o antisystémové strany. Heslá proti establišmentu vidíme aj na krajne pravicovej scéne na Slovensku a oslovujú i ľudí v USA.

Aký by mal úspech Trumpa vplyv na krajne pravicovú a populistickú scénu?

Určite by ju Trumpovo víťazstvo povzbudilo v rámci nášho regiónu aj celkovo v Európe. Oslabilo by väzby v NATO a aj úzku spoluprácu USA s EÚ. Ale aj v rámci toho, čo sa dá nazvať civilizačná blízkosť. Mohlo by sa stať, že by Amerika znížila svoju angažovanosť v Pobaltí a iných krízových oblastiach, možno ako súčasť dohody o sférach vplyvu s Ruskom. Oslabilo by to celý náš región. Trumpovo víťazstvo by bolo triumfom politika, ktorý ide otvorene proti systému politických strán a politickej reprezentácie. Z outsidera, ktorý má tvrdé populistické výroky o výstavbe múra na hraniciach s Mexikom, o tom, ako nepustí do USA moslimov, by sa stal prezident. Bolo by to potvrdenie nástupu antisystémovej politiky.