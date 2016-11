Moskva odmieta obvinenia z Podgorice

Kremeľ i opozícia v Podgorici popierajú, že by mali čokoľvek spoločné s pokusom o prevrat, ktorý podľa čiernohorskej prokuratúry minulý mesiac organizovali ruskí nacionalisti. O príprave únosu s následnou možnou likvidáciou dosluhujúceho premiéra Mila Djukanoviča v nedeľu informoval špeciálny prokurátor pre organizovanú zločinnosť Milivoje Katnič.

Sprisahanci podľa prokuratúry plánovali počas volieb 16. októbra vtrhnúť do parlamentu v Podgorici a priviesť k moci proruskú koalíciu. Pučisti tak chceli zabrániť vstupu Čiernej Hory do Severoatlantickej aliancie, plánovaný na budúcu jar, tvrdia vyšetrovatelia. "Dospeli k záveru, že vládu Čiernej Hory na čele s Milom Djukanovičom nemožno zameniť vo voľbách, preto ju treba násilne zlikvidovať,“ vyhlásil Katnič.

„Sledovaný bol každodenný pohyb premiéra Djukanoviča. Plánovalo sa jeho zadržanie, čo malo byť fotograficky zdokumentované. Existoval aj dodatočný plán teroristov, ak by ten predchádzajúci neuspel. Organizátori boli pripravení zlikvidovať premiéra Čiernej Hory,“ povedal špeciálny prokurátor. Podľa Katniča sprisahanci popri Čiernohorcoch a Srboch plánovali nasadiť aj päťdesiat vycvičených ľudí „z územia iných krajín“. Pre každého z nich mali zabezpečenú automatickú pušku, pištoľ a muníciu.

V Čiernej Hore pri srbských hraniciach počas volieb zadržali dvadsať srbských a čiernohorských občanov, medzi ktorými bol aj niekdajší šéf srbských špeciálnych policajných síl. Vo väzbe ich stále zostáva 14. Viacerí z nich bojovali v radoch proruských separatistov na východe Ukrajiny.

Srbské tajné služby a bezpečnostné orgány od začiatku ústretovo spolupracujú s čiernohorskými vyšetrovateľmi, ocenil ich pomoc Katnič. Belehrad pritom, na rozdiel od Podgorice, neplánuje vstup do NATO a s Ruskom udržiava nadštandardné vzťahy. Odlišná orientácia oboch exjuhoslovanských republík sa ukázala v minulých dňoch, keď Srbsko usporiadalo spoločné vojenské cvičenie s Ruskom, kým v Čiernej Hore boli manévre NATO.

Čiernohorská prokuratúra oznámila, že nemá nijaké dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že by za operáciou stáli štátne orgány Moskvy, podľa nej sa však preukázalo, že medzi organizátormi pokusu o prevrat boli dvaja nacionalisti z Ruska. Obaja boli sledovaní tajnými službami Srbska, ktorého územie medzičasom opustili. Rusi podľa Katniča do plánu zasvätili „istú osobu z jednej politickej štruktúry Čiernej Hory“, ktorú poverili úlohou zaangažovať väčší počet ľudí. Na ich čele mal spomínaný čiernohorský politik hodinu pred polnocou násilne vtrhnúť do parlamentu a „prevziať velenie nad celou štruktúrou: teroristami, politikmi a občanmi“.

Moskva akúkoľvek spojitosť s údajným pokusom o prevrat popiera. „Kategoricky odmietame možnosť oficiálnej účasti na organizácii akýchkoľvek ilegálnych akcií,“ vyhlásil včera hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ešte ostrejšie reagoval Nebojša Medojevič, líder čiernohorskej opozície, ktorá včera bojkotovala ustanovujúce zasadanie parlamentu. Medojevič obvinil dosluhujúceho premiéra, že jeho vláda sama zorganizovala fingovaný pokus o prevrat, aby tak násilne zúčtovala s opozíciou, ktorú vo voľbách nedokázala čestne poraziť. „Iba Djukanovič a jeho strana mali motív, prostriedky a možnosti na to, aby spáchali tento zločin,“ citovala ho agentúra Beta.