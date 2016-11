Exminister Macron bude kandidovať na prezidenta Francúzska

Politik sa po svojej augustovej ministerskej demisii definitívne rozišiel so socialistickou vládou premiéra Manuela Vallsa, s ktorou mal dlhodobé spory. V apríli potom založil vlastné politické hnutie pod názvom En marche! (Vpred!). Jeho kandidatúra sa očakávala.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry YouGov by bol Macron ideálnym kandidátom umiernenej ľavice, keby sa o prezidentský úrad neuchádzal súčasný socialistický prezident François Hollande. Myslí si to 23 percent voličov. V čele niekoľkých posledných ankiet sa ako prvý umiestnil bývalý premiér Alain Juppé, ktorý by podľa sondáže z konca októbra vyhral aj republikánske primárky na konci tohto mesiaca.