Škótsko sa vloží do právneho prípadu okolo brexitu

ČTK |

Škótsko sa vloží do právneho pripadu okolo spustenia procesu, ktory by mal viest k odchodu Británie z Európskej únie. Podľa agentúry Reuters to uviedla škótska premiérka Nicola Sturgeonová, ktora sa usiluje o zotrvanie v EÚ.