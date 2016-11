Podľa EÚ je dianie v Turecku mimoriadne znepokojujúce

Súboj o šéfa Bieleho domu je vždy ostro sledovanou udalosťou. Tentoraz sa však naň svet skutočne díva so zatajeným dychom.

08.11.2016 15:22

Škótsko sa vloží do právneho pripadu okolo spustenia procesu, ktory by mal viest k brexitu. Uviedla to škótska premiérka Nicola Sturgeonová, ktora sa usiluje o zotrvanie v EÚ.