Kalifornia hlási demonštrácie na protest proti zvoleniu Trumpa

V Oaklande na predmestí kalifornského San Francisca dav spálil figurínu budúceho prezidenta Donalda Trumpa, zapálil odpadky a pneumatiky a rozbíjal výklady obchodov. Kalifornia patrí k baštám demokratov, ich kandidátka Hillary Clintonová v najľudnatejšom štáte USA jasne zvíťazila.

Protesty usporiadali tiež študenti Kalifornskej univerzity v neďalekom Berkeley. Demonštrácia ohlásilo aj mesto Davis severovýchodne od San Francisca, kde študenti miestnej univerzity usporiadali protestný pochod a skandovali heslá proti Trumpovi. V Oaklande bol podľa agentúry Reuters jeden demonštrant zranený prechádzajúcim autom, keď sa dav pokúšal zablokovať diaľnicu.

Trump vo voľbách získal najmenej 270 hlasov voliteľov potrebných k zvoleniu do najvyššej ústavnej funkcie. Podľa denníka The New York Times republikánsky kandidát už túto hranicu o deväť hlasov presiahol. Jeho súperka Hillary Clintonová uznala porážku, na verejnosti sa ale ešte neobjavila.