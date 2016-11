Peňa Nieto: Vo vzťahoch Mexika a USA sa otvorila nová kapitola

Počas volebnej kampane označoval Trump Mexičanov za zločincov. Prisľúbil, že postaví múr na hranici s Mexikom a náklady zaň ponesú Mexičania. Trump tiež vyhlasoval, že začne znova prerokovávať obchodnú dohodu NAFTA (Severoamerickú dohodu o voľnom obchode, ktorú podpísala Kanada, USA a Mexiko).

„Zhodli sme sa, že musíme pracovať na vzťahu dôvery, pretože naše krajiny sú jedna pre druhú dôležité,“ povedal Peňa Nieto Mexičanom v prejave, odvysielanom v televízii.

„Ak sa bude dariť Spojeným štátom, Mexiko bude na tom dobre – a naopak,“ dodal mexický prezident, ktorého v stredu citovala tlačová agentúra DPA.

Mexická ministerka zahraničných vecí Claudia Ruiz Massieuová uviedla vo vysielaní stanice Televisa: „Náš vzťah s USA sa triumfom Donalda Trumpa nekončí.“

Peňa Nieto pozval v auguste Trumpa a demokratickú kandidátku na americký prezidentský úrad Hillary Clintonovú na návštevu Mexika. Pozvanie prijal iba Trump a mexický prezident sa dostal pod paľbu kritiky za to, že bol jeho hostiteľom.

Lídri v ďalších častiach Latinskej Ameriky takisto vyjadrili presvedčenie, že ich krajiny dokážu spolupracovať s Trumpom.

„V minulosti som hovoril, že vzťahy medzi Brazíliou a USA, ako aj so všetkými ostatnými krajinami, sú inštitucionálne,“ napísal na Twitteri brazílsky prezident Michel Temer. „Som si istý, že Trumpovo víťazstvo nijako brazílsko-americké vzťahy nezmení,“ dodal.

Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos tiež na Twitteri zablahoželal Trumpovi a prisľúbil, že za vlády nového amerického prezidenta bude „udržiavať dvojstranné vzťahy“ medzi oboma tradičnými spojencami.

Argentínsky prezident Mauricio Macri zaželal Trumpovi všetko najlepšie a povedal, že oba štáty musia spolupracovať „pre dobro našich ľudí“.

Avšak argentínska ministerka zahraničných vecí Susana Malcorrová dala jasne najavo, komu dáva prednosť, keď spomenula Clintonovú. „Je to škoda nevidieť takú schopnú ženu zvolenú do takého dôležitého úradu,“ napísala na Twitteri. „Budeme si na to musieť zvyknúť.“