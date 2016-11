Analytik: Šéf Bieleho domu sa nebude podobať na prezidentského kandidáta

Je zvolenie Trumpa krok do neznáma?

Čiastočne sa to dá tak opísať. Som zvedavý, akú začne robiť politiku. V prvom rade si treba počkať na jeho základné tézy a koho si vyberie za ministra obrany a ministra zahraničných vecí. Nazdávam sa, že prezident Trump bude iný, ako bol kandidát Trump. Prejavilo sa to už vo víťaznej reči, ktorú mal po voľbách. Hovoril v úplne inom tóne, reč bola inak štylizovaná ako predtým. Rozprával o jednote krajiny a zodpovednosti.

Povedie výhra Trumpa k zásadnej zmene americkej zahraničnej politiky, ako sa to dalo vytušiť z jeho výrokov v predvolebnej kampani?

Dúfam, že bude mať zodpovedné vyhlásenia, ktoré budú v súlade s politikou, ktorú robí ministerstvo zahraničných vecí. V kampani povedal niekoľko nezmyslov a mal aj extrémistické vyjadrenia. Možno uvidíme isté prejavy izolacionizmu, ale nepredpokladám, že zásadne zmení zahraničnopolitické smerovanie USA.

Kremeľ si zjavne želal triumf Trumpa. Ako sa jeho zvolenie premietne do americko-ruských vzťahov?

Pripomeniem, že v prípadoch Georgea Busha mladšieho aj Baracka Obamu sme videli, keď prišli do Bieleho domu, že prejavili záujem o veľmi blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obidva pokusy zlyhali, nastala dezilúzia. Pokračovalo to mierne napätými vzťahmi medzi Moskvou a Washingtonom. Podobný scenár predpokladám, keď sa Trump ujme funkcie. Najprv snaha o dobré vzťahy, a keď zbadá, že nevychádza pokus o oteplenie, tak príde vytriezvenie. Čosi podobné, ako zažil Bush po ruskom vpáde do Gruzínska a Obama po dráme na Ukrajine.

Trump mal pred voľbami vyjadrenia o NATO, ktoré znepokojili amerických spojencov. Napríklad spochybnil ochotu USA pomôcť im, keď poukázal na finančnú nezodpovednosť niektorých štátov súvisiacu s výdavkami na vlastnú obranu.

Jeho výroky smerujúce k Severoatlantickej aliancii sú v podstate obsahovo podobné tým, ktoré viacerí predstavitelia americkej vlády povedali v nedávnej minulosti. Trebárs niekdajší minister obrany Bob Gates. Ide o upozornenie, že USA nemôžu donekonečna platiť výraznú väčšinu nákladov na obranu pre Európu. Je neudržateľné, aby Američania naďalej pokrývali až 75 percent nákladov na ochranu NATO. Či už Trump, alebo niekto iný ako prezident USA by to musel riešiť, lebo Európa musí viac zodpovedne pristupovať k svojej obrane. Iste, že jeho výroky v kampani boli takpovediac trumpovské, dokonca až vulgárne, ale nemyslím si, že po jeho nástupe do úradu sa čokoľvek podstatné zmení na politike Severoatlantickej aliancie.

Trumpovi chýbajú politické skúsenosti. Môžu preto zohrať zvlášť významnú úlohu najbližší rozhľadení ľudia, ktorými sa obklopí?

Súhlasím. Doteraz bol podnikateľ, ktorý bol zvyknutý rozkazovať. Nepochybne si uvedomí, že nemá žiadne skúsenosti s prácou v americkej administratíve a vezme si k sebe takých, čo ich majú. Pochopiteľne, že od mien kľúčových ministrov a poradcov bude závisieť politika, ktorú začne presadzovať.

V kampani hovoril aj o medzinárodnej dohode, ktorá rieši iránsky kontroverzný atómový program. Fakticky ju nazval katastrofou. Pokúsi sa v tomto zmysle niečo zmeniť vo vzťahu k Teheránu?

Trumpove reči o dohode ako o katastrofe vyplývali z toho, že toto si o nej mysleli republikánski voliči. Znamená to, že sa viezol na populistickej vlne. Ľahko sa hovorí, keď je človek populista a nemá žiadnu zodpovednosť, ale teraz bude iná situácia. Určite si nechá podrobne vysvetliť všetky body dohody, aké sú alternatívy a podľa toho sa zachová. Myslím si, že sa vymedzí voči dohode, ale nezasiahne do nej, bude to akceptovať ako rozhodnutie bývalého prezidenta.

Sklame Trump svojich voličov, ktorých zlákal na tvrdenia, že vyhostí všetkých ilegálnych prisťahovalcov a postaví múr pozdĺž hraníc s Mexikom tak, že od neho bude žiadať uhradenie nákladov na bariéru? Ťažko si predstaviť, že by to dokázal splniť.

Boli to populistické až extrémistické vyjadrenia. Nazdávam sa, že nebude v jeho silách premeniť sľuby na skutočnosť. Pripomína mi to podobné tvrdenia, ktoré sme zažili aj na Slovensku, keď extrémisti garantovali, ako vyriešia rómsky problém. Nakoniec sa k tomu vôbec nedostali. Neočakávam, že by Trump masívne vyhosťoval ľudí. Možno sa pokúsi sprísniť prisťahovaleckú politiku, lenže tá je už taká prísna, že vlastne na ďalšie sprísňovanie už ani neexistuje priestor.