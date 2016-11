Trump je výzva pre liberálnu demokraciu, tvrdí expert na extrémizmus

Cas Mudde.

Ako zmenila prezidentská kampaň americkú spoločnosť?

Dostali sme sa do nového extrému. Ešte nikdy nebola kampaň taká negatívna. Takmer všetko sa týkalo toho, čo je na kandidátoch zlé. Robiť negatívnu kampaň nie je nič neobvyklé. Ale obyčajne ju politici kombinujú s pozitívnym odkazom. Ten však bol tentoraz len minimálnou súčasťou kampane. Je to nové. Väčšina Ameriky sa rozhodovala tak, že volila proti niekomu.

Takže aj tábor Donalda Trumpa, aj Hillary Clintonovej má rovnakú vinu na negatívnej kampani?

Dá sa povedať, že áno. Pre Clintonovú však bolo takmer nemožné viesť pozitívnu kampaň, keďže Trump v podstate nemá žiadnu politiku. Kandidát ako on by bol problémom pre kohokoľvek z Demokratickej strany. V širšom zmysle je Trump výzvou pre liberálnu demokraciu.

Čo sa s tým dalo robiť?

Clintonová a Trump boli ako stvorení pre seba. Obaja boli nepopulárni. Treba si uvedomiť aj to, že dve obdobia teraz v USA vládli demokrati. Bolo nepravdepodobné, že by opäť ovládol Biely dom predstaviteľ tejto strany. Kampaň Clintonovej bola profesionálna. Lenže ako kandidátka bola nepopulárna. A ešte čelila aj veľmi negatívne naladeným médiám. Najmä liberálne naladeným médiám. Keby Clintonovú kritizoval len konzervatívny Fox News, tak by to ani nebolo dôležité. Ale demokratku negatívne vnímali aj New York Times či Washington Post. Okrem toho sme tu mali WikiLeaks a nejasnú úlohu zohrala aj FBI. Bolo by takmer neuveriteľné, keby sa jej podarilo vyhrať. Clintonovej postavenie bolo oveľa slabšie, ako napríklad Baracka Obama. Ako som už povedal, neútočila na ňu len pravica, ale aj liberáli.

Je zaujímavé, čo hovoríte. Trump jednoznačne hovoril, že liberálne médiá sú naladené proti nemu. Vy však tvrdíte, že boli tvrdé na Clintonovú.

Liberálne médiá, ale dokonca sa dá hovoriť celkovo o tradičnejších médiách, boli za Clintonovú v tom zmysle, že odporúčali jej voľbu. Ale vo veľkej väčšine prípadov to bolo vyslovene negatívne odporúčanie. Stúpenci Trumpa môžu tvrdiť, že novinári boli proti nemu. Lenže bolo to aj o tom, že liberálne médiá mimoriadnym spôsobom kritizovali demokratku. Je až neuveriteľné, akej vlne odporu musela Clintonová čeliť. A je tiež až dych berúce, že najmä v primárkach sa k Trumpovi médiá správali veľmi neutrálne.

Keď tvrdíte, že Trump je výzva pre liberálnu demokraciu, čo vlastne predstavuje. Je to populista, či až nejaký protofašista? Vezie sa na vlne odporu proti elitám a establišmentu, alebo ju do istej miery ovláda?

Trump sa ešte úplne neinšpiruje tým, čoho sme svedkami v Európe. USA sú na to príliš izolované a nijako zvlášť sa nezaujímajú o dianie vonku. Trump však využíval témy ekonomickej neistoty, hľadanie identity či frustrácií z elít. V tom je republikán veľmi podobný radikálnej pravici na starom kontinente. Trump však v amerických pomeroch reprezentuje tradičnú stranu. Ale zároveň je takpovediac mimo nej. Okrem toho Trumpova politika je v prvom rade o Trumpovi. Môže ju aj zmeniť. Európska krajná pravica má svoje predstavy, ktoré veľmi nemení. Jej lídri majú vlastné subjekty, ktoré využívajú a vytvárajú z nich silnú organizáciu.

Má teda Trump ideológiu blízku krajnej pravici? Podporil ho aj Kukluxklan a iní extrémisti. Zdá sa, že radikáli Trumpa vítajú ako šancu. Bude to mať trvalý vplyv na USA?

Trumpova kampaň povzbudila americkú krajne pravicovú scénu. Ešte to však neznamená, že prenikla do bežnej politiky. Rozrástla sa však. Lokálne bunky Kukluxklanu budú mať o niečo viac ľudí. Získa takzvaná alternatívna pravica. Reálnou zmenou však prešla len konzervatívna mediálna sieť Breitbart. Je z nej radikálne pravicový kanál, ktorý je už aj v Británii s prepojením na Stranu nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP). Extrémisti teda získavajú určitý inštitucionálny vplyv. Breitbart sa však ešte naplno nezačlenil do Republikánskej strany. Spojenie vedie cez Trumpa. Je pravdepodobné, že sa Breitbart stane platformou pre politiku radikálnej pravice. Bude kanálom nacionalistov a ďalších podobných skupín. A je celkom možné, že to bude príležitosť pre radikálnych republikánskych politikov na posilnenie svojich štruktúr.