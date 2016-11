Newsweek pustil do obehu číslo s oslavou víťazstva Clintonovej

Podľa webu britského denníka The Daily Telegraph redakcia pripravila a vytlačila 125 000 exemplárov osobitného volebného vydania oslavujúceho víťazstvo Hillary Clintonovej.

S obrázkom usmiatej Clintonovej na titulnej stránke a nápisom „Madam President“ muselo byť vydanie stiahnuté a nahradila ho správna verzia s obrázkom usmiateho Donalda Trumpa a nadpisom „President Trump“.

Obe verzie podľa britského denníka pripravili vopred, vydavateľ sa nakoniec rozhodol distribuovať len exempláre s Clintonovou. Číslo s titulkom „Historická cesta Hillary Clintonovej do Bieleho domu“, sa v stánkoch objavilo hneď v utorok, ktoré museli promptne stiahnuť.

„Ako ktokoľvek iný, aj my sme urobili chybu,“ povedal denníku The New York Post riaditeľ spoločnosti Topix Media Tony Romande.

Predali údajne len sedemnásť exemplárov, ktoré sa okamžite stali zberateľským hitom. Na mítingu amerických demokratov v Pittsburghu dokonca jeden výtlačok podpísala sama Clintonová.