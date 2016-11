Simpsonovci varovali pred prezidentom Trumpom pred 16 rokmi

Podľa britského denníka The Mirror v časti seriálu Simpsonovci z roku 2000 nazvanej „Bart To The Future“ sa počíta s Trumpovou administratívou. Lisa Simpsonová sedí v Oválnej pracovni a o stave krajiny hovorí: „Po prezidentovi Trumpovi sme zdedili veľmi nízky rozpočet.“

Pred šestnástimi rokmi tvorcovia seriálu Simpsonovci upozorňovali na alternatívu, že by sa americkým prezidentom mohol stať Donald Trump.

Podľa slov scénaristu tohto mimoriadne populárneho seriálu Dana Greneyho mala táto časť slúžiť ako varovanie pre USA. Z tohto dôvodu si vybrali jedného z najbizarnejších možných prezidentov.

Po oficiálnom oznámení Trumpovej kandidatúry ho tvorcovia Simpsonovcov zakomponovali do seriálu ešte raz. V časti nazvanej „Trumptastic Voyage“ si seriál uťahoval z momentu, keď Trump oznámil svoju kandidatúru.

Tvorcovia seriálu parodovali aj oficiálne oznámenie Trumpovej kandidatúry.