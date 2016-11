Snowden: Sledovanie obyvateľov je väčším problémom ako Donald Trump

Snowden odpovedal vo štvrtok zo svojho exilu v Rusku v rámci internetovej diskusie na otázky divákov v Amsterdame. Povedal, že voľby v Spojených štátoch sledoval veľmi dôkladne.

„To, o čom by sme mali teraz začať premýšľať, nie je to, ako sa ochránime pred Donaldom Trumpom, ale to, ako ochránime práva každého, všade, bez ohľadu na jurisdikciu, bez ohľadu na hranice,“ povedal bývalý spolupracovník Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), ktorý novinárom poskytol tajné dokumenty o sledovacích aktivitách NSA a od úteku z vlasti v roku 2013 žije v ruskom exile.

Snowden podľa agentúry DPA vo štvrtkovej diskusii kritizoval aj amerického prezidenta Baracka Obamu. Obama podľa neho neznížil „hromadné sledovanie“ obyvateľov a ku koncu svojho funkčného obdobia sa mu pravdepodobne nepodarí ani definitívne uzavrieť väzenie Guantanámo v rovnomennom kubánskom zálive. A to aj napriek tomu, že to sľuboval ešte pred nástupom do úradu.