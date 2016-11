Pápež: Viera nás spája, nečelím konfrontácii v cirkvi

„Nepovedal by som, že mám odporcov. Viera nás všetkých spája. Prirodzene každý z nás vidí situáciu inak. Obraz je objektívne videný rovnako, ale subjektívne rozdielne,“ vysvetlil svoj názor František.

Pápež v interview tiež vyjadril nádej, že do politiky bude vstupovať čoraz viac chudobných ľudí. „Chudobní ľudia musia vstupovať do politiky, do vysokej, kreatívne politiky s veľkými víziami, aké opísal Aristoteles,“ uviedol najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi.

Poukázal na to, že politika je iná ako viera. „Mnohí chudobní nemajú žiadnu vieru. Majú však naliehavé potreby a my ich musíme podporiť, ako len môžeme,“ dodal František.

Pápež sa tiež vyjadril k situácii prenasledovaných kresťanov. „My kresťania sme vždy boli mučeníci, ale naša viera si počas storočí podmanila veľkú časť sveta,“ povedal pápež a vyzdvihol dôležitosť lásky. „Láska presviedča a víťazí,“ zdôraznil.