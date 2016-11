Giuliani: S Putinom budeme rokovať silou, nie tak hlúpo ako Obama a Hillary

Rudy Giuliani, exstarosta New Yorku a horúci kandidát na post ministra spravodlivosti USA.

Napríklad otázka vybudovania protiraketovej obrany v Česku a Poľsku je po zvolení Donalda Trumpa opätovne na stole. „Prezidentovi muži“ už v predvolebnej kampani niekoľkokrát skloňovali spomínané vybudovanie jadrového štítu.

Napríklad bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani vyhlásil, že výstavba jadrového štítu má byť súčasťou širšieho úsilia ukázať Rusku silnú pozíciu USA. Vyjadrenie Giulianiho, s ktorým sa v Trumpovom kabinete ráta ako s ministrom spravodlivosti, pripomenula Česká televízia.

„Opätovne vybudujeme jadrový štít pre Poľsko aj Českú republiku, zvýšime počty v armáde (súčasť ozbrojených síl USA) na 550-tisíc na rozdiel od Obamových plánov znížiť stav na 420-tisíc, umiestnime viac jednotiek NATO a pošleme na hranice. Budeme s Putinom rokovať rovnako ako Reagan, a to z pozície sily. Nie tak hlúpo, ako to robil Obama s Hillary,“ vyhlásil Giuliani pre Českú televíziu.

Ako pripomína portál Echo 24, Trump a jeho okolie už v minulosti prezentovali v prípade výstavby protiraketovej obrany v strednej Európe odlišný postoj v porovnaní so smerovaním prezidenta Baracka Obamu. "Okrem Giulianiho kritizoval Obamov prístup v predvolebnej kampani aj Trumpov viceprezident Mike Pence.

Giuliani sa už v septembri v rozhovore pre televíznu stanicu MSNBC zmienil o raketovom dáždniku v Česku a Poľsku.

„Hillary Clintonová a Barack Obama vzdali hru (výstavby radarov) v deň, keď resetovali vzťahy s Ruskom a vzdali sa jadrovej obrany Poľska a Českej republiky,“ obsahuje vyjadrenie Giulianiho prepis diskusie, ktorý zverejnil portál denníka The Washington Post.

Podľa exstarostu New Yorku Putin vnímal spomínaný postoj USA „ako signál, že s Obamovou vládou sa môže zahrávať, ako chce“. Pritom Trump, ktorý konkrétne vojenské plány zatiaľ nešpecifikoval, v predvolebnej kampani netajil snahu zlepšiť vzťahy s Moskvou, ktorá veľmi negatívne chápe zvyšovanie koncentrácie jednotiek USA neďaleko svojich hraníc.

Nebude to jednoduché

O chystaných vojenských plánoch Giulianiho a spol. sa nepriamo vyjadril aj súčasný hovorca Pentagonu Peter Cook. Podľa neho USA nebudú nič meniť na pláne posilňovania svojej vojenskej prítomnosti v Európe bez ohľadu na stratégiu novozvoleného prezidenta.

Zároveň pripomenul, že ešte stále vrchným veliteľom americkej armády je prezident Obama. Reagoval tak o. i. na Trumpove predvolebné vyjadrenia, podľa ktorých „USA nebudú zachraňovať svet“ a že „partneri v NATO by si mali sami financovať svoju obranu“.

„Budeme pokračovať v realizácii plánov tak, ako sme sa dohodli s našimi partnermi v NATO po konzultáciách s nimi,“ cituje Cooka agentúra AFP s tým, že budúci prezident USA môže hrať úlohu až po 20. januári, keď sa ujme úradu hlavy štátu.

Obsadenie kresiel sprevádzajú špekulácie

Americké médiá pokračujú v informovaní nielen o možnom zložení nového kabinetu, ale aj o obsadení kľúčových postov po celej horizontálnej špirále vládnej moci. Šéf kampane Steve Bannon má podľa CNN šancu stať sa Trumpovým kľúčovým spolupracovníkom, ktorý bude „krkom“ pri rozhodovaní chodu Bieleho domu vrátane agendy hlavy štátu. V „hre“ je však vraj aj predseda Republikánskej strany Reince Priebus.

Aj v prípade ministerstva spravodlivosti existujú minimálne dvaja kandidáti. Podľa novín Huffington Post sú to exstarosta New Yorku Rudy Giuliani a guvernér New Jersey Chris Christie. Vyberať sa bude aj na post šéfa diplomacie.

Najčastejšie sa skloňujú mená bývalého predsedu Snemovne reprezentantov Newta Gingricha, ako aj bývalého veľvyslanca pri OSN Johna Boltona či senátora za štát Tennessee Boba Corkera.

V kresle ministra obrany by podľa médií mohol zakotviť jeden z historicky prvých Trumpových prezidentských stúpencov Jeff Sessions, senátor z Alabamy. V neposlednom rade je na „čakačke“ aj penzionovaný generál Michael Flynn či kalifornský kongresman Duncan Hunter.

V súvislosti s obsadením vedenia ministerstva financií sa čoraz častejšie spomína Jamie Dimon, šéf banky JP Morgan, a Steven Mnuchin, bývalý člen vedenia finančného ústavu Goldman Sachs, ktorý šéfoval finančnému krytiu Trumpovej kampane.