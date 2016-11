Ukrajina dúfa, že Trump nezmení postoj voči Kyjevu a Moskve

„Veríme, že nová americká administratíva bude naďalej úzko spolupracovať s vedením Ukrajiny a poskytne jej nevyhnutnú pomoc v otázke ruskej agresie aj interných reforiem,“ vyhlásil ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman.

Niekoľko komentárov Trumpovej kampane totiž vzbudilo v Kyjeve obavy z toho, že nová vláda USA sa bude snažiť napraviť svoje vzťahy s Ruskom na úkor záujmov Ukrajiny. Ide najmä o uznanie anektovaného polostrova Krym ako súčasti Ruska a možné ukončenie sankcií, ktoré Spojené štáty uvalili v tejto súvislosti na Moskvu.

Trumpovo víťazstvo v utorkových prezidentských voľbách privítal ruský parlament s nádejou, že stiahnutie sankcií pomôže krajine prekonať hospodárske ťažkosti. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že Trumpova zahraničná politika je „pozoruhodne blízka“ postojom ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Politika Spojených štátov zostane dôsledná. Nie je to iba o Trumpovi. On nie je cár ani cisár,“ uviedol nemenovaný vysokopostavený ukrajinský činiteľ. Kyjev sa podľa neho spolieha na to, že Republikánska strana má v USA podporu značnej ukrajinskej diaspóry, ktorá lobuje za zachovanie súčasnej politickej línie Washingtonu.