Moskva dúfa, že Trump zmierni tlak NATO na Rusko

ČTK |

Novozvolený prezident USA Donald Trump by mohol presvedčiť Severoatlantickú alianciu, aby stiahla svoje jednotky od hraníc s Ruskom. Americkým novinárom to v piatok v New Yorku povedal kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Prospelo by to podľa neho uvoľneniu napätia v Európe.