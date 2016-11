Juncker: Musíme Trumpa naučiť, čo Európa je a ako funguje

Novozvolený prezident USA má vo svojich znalostiach medzery, citovala Junckerovo piatkové vyjadrenie z Luxemburgu agentúra DPA, majúc na mysli Trumpovu kariérnu premenu z podnikateľa na prezidenta.

„Musíme nového amerického prezidenta naučiť, čo Európa je a ako funguje,“ poznamenal Juncker. Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová sa nechala počuť, že podľa nej bude spolupráca s Trumpom zložitejšia než s jeho predchodcom v Bielom dome Barackom Obamom.

„Je v našom obojstrannom záujme pokračovať v spoločnej práci, ale môže sa stať, že priority jeho politiky odvedú Ameriku od základných európskych princípov,“ povedala Mogheriniová pre stanicu Deutsche Welle.

Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk už novozvoleného prezidenta USA pozvali do Bruselu na rozhovory na najvyššej úrovni – s tým, že by sa ich mohol zúčastniť čo najskôr, ako sa mu bude dať. Mogheriniová pozvala na túto nedeľu do Bruselu ministrov zahraničných vecí EÚ, kde budú rokovať o budúcich vzťahoch s USA vo svetle volebného víťazstva Donalda Trumpa.