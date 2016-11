V parížskom Bataclane tlieskali Stingovi, spomínali na obete útoku

Prítomných bolo aj mnoho politikov vrátane ministerky kultúry Audrey Azoulayovej a štátnej tajomníčky pre obete útokov Juliette Méadelovej.

Sála, ktorá má kapacitu pre 1497 ľudí, bola plná. Časť lístkov, ktorá šla do predaja, sa vypredala za necelú hodinu, napísal dnes denník Le Figaro. Peniaze zo vstupeniek pôjdu pre dve združenia na podporu obetí parížskych útokov: Life for Paris a 13 novembre: Fraternité et Vérité. Svojho honoráru v ich prospech sa vzdali aj účinkujúci.

Sting v úvodnom príhovore povedal, že „máme dve úlohy: spomenúť si a osláviť život. Nikdy na nich nezabudneme“. Koncert sa začal minútou ticha, po ktorej nasledovali skladby Fragile, Message in a bottle alebo Inshallah, ktorú publikum privítalo búrlivým potleskom.

Koncert i prípravy naň sprevádzali veľmi prísne bezpečnostné opatrenia. Polícia v okolí klubu rozmiestnila policajné hliadky, v pohotovosti boli pyrotechnici a každý z návštevníkov sa musel podrobiť kontrole.

Dlhší čas sa hovorilo, že úvodný koncert v klube po jeho rekonštrukcii odohrá americká skupina Eagles of Death Metal, ktorá tam koncertovala aj osudného 13. novembra 2015, keď tam došlo k masakru.

Vedenie klubu však túto alternatívu odmietlo vzhľadom na kontroverzné výroky speváka Jesseho Hughesa, ktorý je známym prívržencom strelných zbraní a ktorý v rozhovoroch pre médiá opakovane naznačoval, že útok na Bataclan mohol byť zosnovaný niekým z ochranky klubu.

Jeden z dvojice riaditeľov klubu Jules Frutos pre spravodajský web France Info uviedol, že " Eagles of Death Metal v Bataclane nevystúpia". Podľa France Info spevák Jesse Hughes prišiel dnes večer pred klub Bataclan, ale podľa vlastných slov „nedokázal vojsť dnu“.

Na nedeľu, na ktorú pripadne prvé výročie série teroristických útokov v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis, francúzske vedenie nepripravilo žiadne veľké zhromaždenia.

Prezident republiky Francois Hollande, parížska primátorka Anne Hidalgová a starosta Saint-Denis Didier Paillard sa zúčastnia na spomienkových podujatiach na miestach atentátov, ktoré si vyžiadali spolu 130 obetí na životoch a stovky zranených. Viacero združení a organizácií vyzvalo obyvateľov krajiny, aby si pamiatku obetí uctili zapálením sviečky v oknách svojich domovov.