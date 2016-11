Nemecko hľadá nástupcu prezidenta Joachima Gaucka

Práve od tejto schôdzky sa očakávalo rozhodnutie, či sa spoločným kandidátom na prezidentský post stane súčasný šéf nemeckej diplomacie Frank-Walter Steinmeier zo Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka (SPD) alebo ktosi iný, respektíve či strany únie CDU/CSU nepostavia proti Steinmeierovi vlastného kandidáta.

Líder SPD Sigmar Gabriel predložil partnerom nomináciu Steinmeiera, na ktorej sociálni demokrati trvajú, avšak po 50 minútach dejisko schôdzky opustil bez zverejnenia akéhokoľvek individuálneho alebo spoločného stanoviska k otázke, informovala tlačová agentúra DPA.

Kresťanskosociálna únia (CSU) bavorského krajinského premiéra Horsta Seehofera tlačí sesterskú Kresťanskodemo­kratickú úniu (CDU) kancelárky Angely Merkelovej k nominácii vlastného kandidáta, presnejšie kandidátky.

CSU sa totiž už opakovane nechala počuť, že by „disciplinovane“ podporila nemeckú ministerku obrany Ursulu von der Leyenovú, ktorá sa však doteraz kandidatúre na prezidentku bránila. Rovnako však CSU nevylúčila ani prípadné akceptovanie jediného doteraz oficiálne menovaného kandidáta, ktorým je Frank-Walter Steinmeier.

Ak však v tejto otázke nedôjde ku konsenzu troch vládnych strán, rátajú znalci pomerov s nomináciou vlastného kandidáta strán únie CDU/CSU, ktorý by to však za istých okolností mohol mať ťažké so zvolením. Rozhodovalo by sa zrejme totiž až v treťom kole, kde už na zvolenie stačí jednoduchá väčšina, a tam by mal populárny Steinmeier s veľkou pravdepodobnosťou navrch.

Naznačujú to aj výsledky reprezentačného prieskumu verejnej mienky Emnid, podľa ktorých sa až 62 percent oslovených nemeckých občanov domnieva, že Steinmeier by bol dobrým prezidentom, kým opačného názoru bolo iba 24 percent respondentov.