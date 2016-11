Protesty proti Trumpovi neutíchajú

Organizátori v newyorskom Manhattane niesli plagáty s nápismi v angličtine a španielčine ako „Nenávisť nás neurobí veľkými“ a kričali: „Ostaneme tu.“ K pochodu sa v nedeľu podvečer pridalo viac ako 1000 ľudí.

Počas zatiaľ posledného dňa protestov po krajine sa demonštrácie konali okrem iného aj v Los Angeles, San Franciscu či Filadelfii. Niekoľko sto protestujúcich sa zišlo pri filadelfskej radnici a následne pochodovalo mestom s heslami ako „Donald Trump musí odísť!“ a „Takto vyzerá demokracia“.

V Los Angeles sa niekoľko sto ľudí zhromaždilo pred miestnou pobočkou CNN a v San Franciscu stovky ľudí vrátane mnohých rodín s deťmi pochodovali so sloganom „Láska porazí nenávisť!“ Ďalších 800 ľudí demonštrovalo v kalifornskom hlavnom meste Sacramento a stovky vytvorili ľudskú reťaz okolo jazera v neďalekom Oaklande, kde sa objavil pokrik: „Odmietame novozvoleného prezidenta.“

V Portlande v štáte Oregon polícia oznámila, že v noci zadržala 71 osôb počas protestov proti Trumpovi v centre mesta, väčšinu predviedli za výtržníctvo a neuposlúchnutie pokynu policajta.

Sám Trump v rozhovore pre televíziu CBS vyhlásil, že Američania, ktorí proti nemu protestujú z obavy, aký bude prezident, by sa nemali báť. Jedným z dôvodov, prečo vyšli do ulíc, je podľa neho to, že ho nepoznajú.

Trump uviedol, že ak by mohol demonštrantom povedať niečo, čo by zmiernilo napätie, povedal by: „Nebojte sa. Znovu získame našu krajinu. Ale v každom prípade, nebojte sa.“ Ľudia „potrebujú dostať trocha času“ po voľbách, dodal v interview, ktoré nahrali v piatok a odvysielali v nedeľu.