Ivana Trumpová chce byť veľvyslankyňou v Prahe

SITA |

Ivana Trumpová, bývalá manželka čerstvo zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, chce poslúžiť svojej pôvodnej vlasti a stať sa veľvyslankyňou USA v Česku. Uviedol to v pondelok denník The New York Post.