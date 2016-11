Mesiac pripravil vesmírne divadlo, spln najväčší od roku 1948

Špecifický jav nastáva, keď je Mesiac v splne a zároveň sa čo najviac priblíži Zemi, ktorú obieha po eliptickej dráhe. Teraz by mal byť od Zeme vzdialený 356 509 kilometrov. Vôbec najjasnejší by mal byť o 13:52 SEČ. V podobnej pozícii bol Mesiac naposledy v roku 1948.

Od Indie až po Austráliu sa obyčajní ľudia aj fotografi pripravujú na nevšedný zážitok a snažia sa nájsť to najlepšie miesto, odkiaľ by bolo možné superspln pozorovať. Dúfajú zároveň, že im divadlo nepokazí zatiahnutá obloha či smog, s ktorým sa stretáva množstvo ázijských miest, poznamenala agentúra AFP.

Tisíce ľudí očakávajú na pláži Bronte v Sydney, kde je v pláne hromadné sledovanie obrovského a jasného Mesiaca. „Prineste si so sebou termosku s čajom … nejaké veci na piknik, vezmite so sebou deti a ďalekohľady, pretože to bude fantastické,“ pozval jeden z užívateľov facebooku Gavin McCormack obyvateľov austrálskeho mesta.

Obyvatelia indického Naí Dillí dúfajú, že im zážitok neznepríjemní znečistené ovzdušie. Pikniky sa chystajú aj v centre Hongkongu. Superspln bude znamenať tiež silnejší príliv, na veľké vlny sa tak tešia surferi, napríklad na obľúbenom indonézskom ostrove Bali.

Supermesiac

Astrológovia v Thajsku zasa s nezvyklým javom spájajú buď príchod nejakej katastrofy, alebo naopak obrovského šťastia. Jeden z nich, ktorý predpovedal cunami v roku 2004, ktoré v Thajsku a ďalších krajinách zabilo obrovské množstvo ľudí, už varoval, že s priblížením Mesiaca k Zemi „dochádza k prírodným katastrofám“.