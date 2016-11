Assangea začínajú vypočúvať pre obvinenia zo znásilnenia

Hlavná švédska prokurátorka Ingrid Isgrenová dorazila na ambasádu v pondelok krátko pred 11.00 h SEČ. Samotný výsluch by mal viesť ekvádorský prokurátor, informovala agentúra Reuters.

Ekvádor už pred niekoľkými mesiacmi súhlasil s tým, aby výsluch prebehol v priestoroch jeho ambasády v Londýne, kde sa Assange ukrýva už štyri roky pred hroziacim vydaním do Švédska. Assangeovo vypočúvanie by podľa agentúry DPA malo skončiť v utorok alebo v stredu; švédska ani ekvádorská strana sa k jeho priebehu nemienia vyjadrovať.

Švédske úrady stíhajú Austrálčana Assangea vo veci znásilnenia a ďalšieho menej závažného sexuálneho deliktu, ktorého sa mal v tejto škandinávskej krajine dopustiť v roku 2010.

On sám všetky obvinenia popiera a tvrdí, že ide len o zámienku, na základe ktorej by mohol byť neskôr vydaný do USA, kde mu hrozí stíhanie pre zverejnenie tajných amerických dokumentov stránkou WikiLeaks.