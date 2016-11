V Poľsku vzniknú nové polovojenské jednotky územnej obrany

V jednotkách, ktoré sa početne budú rovnať zhruba polovici existujúce poľskej armády, majú byť predovšetkým dobrovoľníci. Úlohou nových síl bude zabezpečiť, aby krajiny dokázala lepšie čeliť nebezpečenstvu „hybridnej vojny“, ako je tá, ktorú rozpútalo Rusko na Ukrajine, povedal Macierewicz.

„V tomto roku by malo vstúpiť 3-tisíc ľudí do síl územnej obrany, ktoré budú piatou armádnou zložkou popri regulárnych vzdušných, pozemných, námorných a špeciálnych jednotkách,“ povedal minister obrany na tlačovej konferencii. „Do roku 2019 by nové obranné sily mali mať 53-tisíc členov. Vytvorenie týchto síl vyjde na 800 miliónov eur,“ dodal Macierewicz s tým, že tieto jednotky predstavujú lacnejší spôsob, ako zvýšiť obranné kapacity Poľska.

„Vojenskí profesionáli by mali tvoriť šesť až osem percent nových jednotiek a mali by veliť dobrovoľníkom,“ spresnila hovorkyňa ministerstva obrany Beata Berkowska. Dobrovoľníci budú povolávaní na pravidelné cvičenie a budú za to dostávať finančné odmeny, dodala. Prvé tri brigády majú byť nasadené na východe krajiny v oblasti blízko hraníc s Ruskom.

Armáda bezmála 40-milionového Poľska má okolo 100-tisíc príslušníkov. Z toho v pozemných silách slúži približne 47-tisíc vojakov, vo vzdušných silách 16-tisíc, v námorných asi 7 600 a v špeciálnych silách zhruba 2 500. Zvyšní vojaci pôsobia v rôznych špecializovaných službách či útvaroch, ako je napríklad vojenská polícia alebo jednotky obrany hlavného mesta Varšavy.