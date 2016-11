Erdogan chce referendum o rokovaniach s EÚ

„Musíte sa teraz rozhodnúť… My budeme mať trpezlivosť do konca roka a potom predstúpim pred občanov,“ povedal Erdogan v prejave na konferencii o farmárstve. Reagoval tak na správy, že podľa slov predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza by malo Turecko čeliť ekonomickým sankciám za to, že Ankara čoraz tvrdšie zasahuje proti opozičným hlasom.

Erdogan odsúdil návrh Schulza, že EÚ by mohla uvaliť na Turecko ekonomické sankcie. Voči EÚ je ostro kritický aj pre to, že podľa neho nedodržuje svoje sľuby a podporuje Stranu kurdských pracujúcich (PKK). Tú Ankara i EÚ považujú za teroristickú organizáciu.

Medzitým hovorca tureckej vlády Numan Kurtulmuš ostro odsúdil správu EÚ o pokroku Turecka a označil ju za „skreslenú“ a „nie priateľskú“, informovala agentúra Anadolu.