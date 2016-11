Obama: USA zostanú nenahraditeľné pre globálnu bezpečnosť

Vzťahy a politika presahujú prezidentov, konštatoval Obama na tlačovej konferencii v Bielom dome. K tomu dodal, že príslušníci ozbrojených síl, spravodajských služieb a diplomati budú spolupracovať so svojimi zahraničnými partnermi tak, ako predtým.

Obama sa taktiež pokúsil zmierniť obavy ohľadne smerovania bezpečnosti v súvislosti s Trumpovými výrokmi počas prezidentskej kampane, ktorými spochybnil opodstatnenosť NATO a ďalšie záväzky USA v zahraničí.

Obama povedal, že keď sa stretol s Trumpom, novozvolený prezident „vyjadril veľký záujem udržať naše kľúčové strategické vzťahy“ vrátane „silného a robustného“ partnerstva v NATO.

Obamova tlačová konferencia sa konala pred jeho poslednou zahraničnou cestou vo funkcii prezidenta: navštívi Grécko, Nemecko a Peru, informovala televízia CNN.

Podľa nej Obama na tlačovej konferencii vyzval Američanov, aby dali Trumpovi istý čas na prevzatie zodpovednosti. Vyhol sa však príležitosti vyjadriť sa k vymenovaniu nacionalistu Stephena Bannona za Trumpovho politického poradcu.

Podľa Obamu by nebolo vhodné, aby hodnotil ľudí, ktorých si Trump vybral, pretože by to nebolo v súlade s jeho túžbou zabezpečiť hladké odovzdanie moci svojmu nástupcovi.„Myslím si, že je pre nás dôležité nechať ho samého rozhodovať. Američania v priebehu najbližších rokov posúdia, či sa im páči, čo vidia,“ doplnil Obama.

Dosluhujúci prezident taktiež povedal, že vyzve Trumpa, aby umožnil imigrantom, ktorí prišli do Spojených štátov ako deti, zostať naďalej v USA. Týmto imigrantom bol na základe vládneho nariadenia v roku 2012 legalizovaný pobyt, uviedla AP. Obama povedal, že väčšina Američanov nechce, aby sa mladí ľudia „začali opäť skrývať“.