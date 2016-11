Trump skladá tím. Bude počúvať aj radikála

Šéfom Trumpovho štábu bude Reince Priebus, doterajší predseda Republikánskeho národného výboru. Nastupujúca hviezda konzervatívcov patrila ku kľúčovým postavám počas prezidentskej kampane. Priebusovi sa podarilo aspoň do istej miery udržať jednotu republikánov. Aj to bolo dôvodom pre výhru Trumpa a tiež pre to, že strana naďalej ovláda Kongres.

Kým Priebus je konzervatívnou voľbou, hlavným strategickým Trumpovým poradcom sa stane Stephen Bannon, ktorý miliardárovi viedol kampaň.

"Prívrženec názorov o nadradenosti bielej rasy a neandertálec bude v Bielom dome. Je to odporné a strašidelné. Najprv sa povracaj a potom sa začni báť, Amerika,“ napísala na sociálnej sieti Twitter konzervatívna komentátorka Anna Navarrová.

Bannon šéfoval mediálnej sieti Breitbart, ktorú od konzervatívnych názorov postupne posúval k extrémnej pravici. Nového Trumpovho stratéga jeho bývalá žena obvinila z domáceho násilia, aj keď nakoniec žalobu neriešila na súde.

Bannon vraj tiež v minulosti vyhlásil, že nechce, aby jeho dcéry chodili do školy so židmi, lebo ich nemá rád. Trumpovho poradcu pokladajú za veľmi vplyvného člena takzvanej alternatívnej pravice, ktorá voľne spája najrôznejšie skupiny radikálov a extrémistov. V minulosti pracoval pre investičnú banku Goldman Sachs a aj v Hollywoode.

Breibart je plný článkov obviňujúcich za všetky problémy sveta moslimov a ďalšie menšiny a migrantov a neraz sa pohŕdavo a posmešne vyjadruje na adresu žien. Bannonovo vymenovanie do funkcie kritizovala Liga proti hanobeniu bojujúca s antisemitizmom. Podobne sa vyjadrila aj Rada pre americko-islamské vzťahy.

V politickej rovine dáva tandem Priebus-Bannon zmysel. Trump pre fungujúci Biely dom a spoluprácu s republikánskym Kongresom potrebuje mať na svojej strane konzervatívcov aj radikálov. "Vymenovanie Priebusa a Bannona zaručuje, že Trump bude mať podporu oboch skupín,“ reagoval pre Pravdu politológ Robert Shapiro z Kolumbijskej univerzity.

Zároveň však Trumpov výber naznačuje, že pri svojich rozhodnutiach sa môže opierať aj o názory extrémistov. "Nevieme, čo presne Bannonovo vymenovanie bude znamenať. Trump ho odmenil za úlohu v kampani, vyzerá to tak, že mu dôveruje viac ako ostatným,“ uviedol pre Pravdu Cas Mudde, expert na populizmus z univerzity v Georgii.

"Zdá sa, že verí, že Bannon vníma pulz nálad krajiny. Pravdepodobne to znamená, že ľudia z takzvanej alternatívnej pravice budú mať prístup k Trumpovmu okoliu. Nie som si však istý, aký vplyv budú mať na skutočnú politiku. Je to asi viac signál toho, že Trump chce, aby počas pôsobenia v úrade radikálna pravica zostala mobilizovaná,“ vysvetlil Mudde.

Bannonova úloha má byť strategického charakteru a bude sa pravdepodobne týkať najmä domácej politiky. Zaujímavé je však jeho prepojenie na zahraničie. Mediálna sieť Breitbart má v Británii blízko k antieurópskej Strane nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a chce sa presadiť aj vo Francúzsku, kde cieli na voličov extrémistky Marine Le Penovej.

Predseda UKIP Nigel Farage cez víkend Trumpa navštívil. Dokonca sa ponúkol, že bude sprostredkovateľom vzťahov medzi Londýnom a Washingtonom, čo však britská premiérka Theresa Mayová odmietla. Jej šéf diplomacie Boris Johnson medzitým vyhlásil, že vidí veľa pozitívneho na zvolení Trumpa. Nový prezident je podľa neho naklonený robeniu dohôd.

"Môže byť dobrý pre Britániu aj pre Európsku úniu,“ povedal včera Johnson podľa britských médií. Ešte pred rokom minister zahraničných vecí tvrdil, že Trump nie je pri zmysloch. "Jediným dôvodom, prečo by som nešiel do niektorých častí New Yorku, je skutočné riziko, že by som stretol Donalda Trumpa,“ reagoval vtedy Johnson na republikánovo tvrdenie, že vraj polícia nechodí do niektorých oblastí Londýna pre moslimskú radikalizáciu.

Vzťahy so svetom budú extrémnou skúškou Trumpovej vlády pre jeho absolútnu neskúsenosť v oblasti medzinárodných vzťahov. Republikána už testuje Čína, ktorej v kampani sľuboval uvalenie 45-percentného cla na tovary. Peking však varoval Washington pred obchodnou vojnou.

"Objednávky na nákupy lietadiel Boeing nahradíme Airbusom. Predaj amerických áut a iPhonov poklesne. Zastaví sa dovoz sójových bôbov a kukurice z USA. Čína môže tiež obmedziť počet študentov v Spojených štátoch,“ napísal denník Global Times, ktorý vydáva Komunistická strana Číny. Noviny Trumpovi odkázali, aby nebol naivný blázon.