Historik, ktorý predpovedal Trumpovo víťazstvo, prognózuje aj jeho pád

Historik Allan Lichtman sa vo svojich predpovediach ohľadom volieb amerických prezidentov nepomýlil od roku 1984. Vytvoril si totiž vlastný systém, ktorý vychádza z podrobného štúdia prezidentských volieb v USA od roku 1860 do roku 1980. Táto metóda ho pri predpovediach zatiaľ nesklamala.

V rozhovore pre denník Washington Post z minulého piatka Lichtman zašiel v predpovedaní Trumpovej budúcnosti ešte ďalej, keď vyhlásil, že si je „pomerne istý, že Trump poskytne dôvody“ na spustenie procesu, ktorým bude zbavený prezidentského úradu. „Buď urobí niečo, čo ohrozí bezpečnosť štátu, alebo niečo, čo by mu poskytlo finančné zvýhodnenie,“ vysvetlil Lichtman.

Domnieva sa tiež, že proces impeachmentu by iniciovali členovia Republikánskej strany, za ktorú Trump vo voľbách kandidoval. „Republikáni Trumpa za prezidenta nechcú, lebo ho nedokážu kontrolovať. Je nepredvídateľný,“ vysvetlil historik, ktorý dodal, že jeho predpoklad o dĺžke Trumpovho pôsobenia v Bielom dome nevychádza z jeho metódy a schém, ale „z vlastnej intuície“.

Trumpovým tvrdým odporcom je aj režisér Michael Moore, ktorý tiež predpovedal miliardárovo víťazstvo vo voľbách a podobne ako Lichtman očakáva aj jeho pád. Podľa jeho stĺpčeka v Huffington Poste Američania „štyri roky s Donaldom Trumpom nevydržia “.

„Keď ste narcistický ako on, lebo sa všetko krúti len okolo neho, možno – nechtiac – porušíte zákon. On poruší zákon, lebo stále myslí len na to, čo je preňho najlepšie,“ uviedol Moore pre televíznu sieť MSNBC.

Režisér, ktorý je jednou z hlavných postáv protitrumpovských protestov, vyzval Američanov, aby demonštrovali v uliciach dovtedy, kým Trump neodstúpi z prezidentskej funkcie. Jeho apel sa zatiaľ stretáva s pozitívnou odozvou, lebo protesty proti Trumpovi neutíchajú.

V americkej ústave sa píše, že prezident, viceprezident a všetci predstavitelia vlády Spojených štátov môžu byť zbavení funkcií, ak budú obžalovaní a usvedčení z velezrady, úplatkárstva alebo iných ťažkých zločinov a trestných činov.

Snemovňa Kongresu USA má právo impeachmentu, teda právomoc oficiálne obžalovať prezidenta, viceprezidenta a iných predstaviteľov celonárodnej vlády. Senát má právo pri posudzovaní impeachmentu vystupovať ako súd. Na uznanie danej osoby za vinnú je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných senátorov.