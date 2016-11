Zuckerberg nepripúšťa, že Facebook pomohol Trumpovi zvíťaziť

Zuckerberg to v poste na svojom Facebookovom profile označil za „bláznivú myšlienku“. Nepravdivé správy podľa neho počas volieb tvorili len „veľmi malý“ obsah siete, navyše sa vraj týkali oboch kandidátov. Podľa neho je 99 percent obsahu na Facebooku autentických.

Zakladateľ Facebooku však pripúšťa, že jeho tím sa musí viac venovať odhaľovaniu neprávd. "Rozumieme, že musíme robiť oveľa viac a že je dôležité, aby sme sa naďalej zlepšovali v odhaľovaní dezinformácií. Sme odhodlaní na tomto probléme pracovať, "prisľúbil.

Podľa denníka The Guardian je však potrebné najmä to, aby Facebook konečne uznal, že nie je iba technologickou firmou, ale aj mediálnou. Klamstvá a polopravdy síce boli súčasťou politických súbojov odjakživa, s nástupom Facebooku je ale ich šírenie oveľa jednoduchšie.

