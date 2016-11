Rusi zatkli ministra. Chcel tučný úplatok

Zatkli ho kriminalisti, polícia proti nemu vzniesla obvinenie z prijímania a vymáhania veľkého úplatku. Tvrdí o ňom, že sa chcel nezákonne obohatiť o dva milióny dolárov. Uljukajev mal v utorok odletieť na pracovnú cestu na Kubu a do Peru, ale stal sa najvyššie postaveným zatknutým štátnym predstaviteľom v Rusku za posledné štvrťstoročie.

Korupčný škandál súvisí s privatizáciou – ide o predaj nadpolovičného podielu v strednej veľkej ropnej firme Bašnefť do rúk gigantickej spoločnosti Rosnefť. „Uljukajev žiadal úplatok v podobe peňažných prostriedkov. Vyhrážal sa využitím svojich právomocí tak, že v budúcnosti vytvorí prekážky pre činnosť firmy Rosnefť,“ citovala agentúra RIA Novosti Svetlanu Petrenkovú, členku Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie. Dodala, že 60-ročného ministra zadržali priamo pri preberaní úplatku. Podľa nej mal žiadať peniaze za to, že vypracuje kladné hodnotenie, aby Rosnefť mohol odkúpiť 50,8 percenta firmy Bašnefť.

Uljukajev doplatil na to, že vedenie spoločnosti Rosnefť ho udalo polícii. Informovalo ju, že chce úplatok a používa vyhrážky. Spoločnosť odmietla komentovať zadržanie šéfa ekonomického rezortu. Ministra už priviedli pred súd, od ktorého vyšetrovatelia chcú, aby ho poslal do domáceho väzenia, kde bude čakať na začiatok procesu. Obávajú sa totiž, že v opačnom prípade by sa mohol pokúsiť skryť sa v zahraničí.

Zatknutý tvrdí, že nijako neporušil zákony. „Uljukajev pred súdom nepriznal vinu. Popiera prevzatie úplatku a tiež akékoľvek iné protiprávne konanie,“ uviedla agentúra ITAR-TASS. „To, čo sa stalo, považuje za provokáciu,“ povedal podľa novín Kommersant jeho advokát Timofej Gridňov. Server Gazeta však napísal, že Uljukajevovi začali so súhlasom súdu odpočúvať mobil koncom leta a zaznamenané telefonáty by mali potvrdzovať to, čo mu vyšetrovatelia kladú za vinu.

Zatiaľ nie je jasné, ako mal Uljukajev prísť k dvom miliónom dolárov. „Peniaze mu odovzdali počas vyšetrovacieho experimentu pod kontrolou silových zložiek,“ napísala agentúra Interax s odvolaním na justičné zdroje. Odlišnú verziu ponúkol denník Novaja Gazeta: „Peňažná hotovosť bola umiestnená do bankovej skrinky a minister si ich stadiaľ nezobral.“ Vyšetrovací výbor to však označil za vyrábanie informácií na základe predstavivosti a domnienok novinárov.

Ak sa súd stotožní s obžalobou, ktorú vypracuje prokuratúra, Uljukajevovi bude hroziť väzenie až v trvaní 15 rokov. Zároveň mu môže uložiť pokutu, ktorá by mohla dosiahnuť až 70-násobok výšky úplatku. Vplyvného člena vlády nepodržal ani prezident Vladimir Putin, ani premiér Dmitrij Medvedev. Obaja vedeli o tom, že sa nachádza v hľadáčiku kriminalistov. „Vymieňali si informácie o operatívnom rozpracovaní Uljukajeva,“ citovali noviny Rossijskaja gazeta hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Napriek tomu, že Uljukajev figuruje v korupčnej afére, Putin ho zatiaľ neodvolal z funkcie. Peskov nepriamo poukázal na zásadu prezumpcie neviny. Viacerí členovia parlamentu poznamenali, že pred zákonom sú všetci rovní a bodku za prípadom môže dať jedine súd.

Rosnefť aj vyšetrovatelia poznamenali, že aféra by nemala ohroziť vstup tejto firmy do Bašnefti. Uljukajev pôvodne nesúhlasil so zámerom Rosnefti kúpiť podiel v druhej menovanej firme s tým, že pre štátnu firmu nie je dobré zúčastniť sa na privatizácii. Kúpna cena bola v prepočte 4,6 miliardy eur. „Ruská vláda v polovici augusta odložila predaj väčšinového podielu Bašnefti pre spory, či sa o firmu môže uchádzať Rosnefť, ktorú vláda súbežne privatizuje,“ pripomenula agentúra ČTK. Cieľom predaja štátneho majetku je znížiť rozpočtový deficit, ktorý zvyšujú nízke ceny ropy.