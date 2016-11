Trumpová ako veľvyslankyňa v Česku?

Trumpová, ktorá má 67 rokov, by mohla uspieť. Víťaz volieb sa totiž zvykne vyjadrovať o nej ako o svojej najobľúbenejšej z bývalých žien. (Teraz je ženatý so Slovinkou Melaniou Trumpovou, predtým sa druhý raz rozviedol s Američankou Marlou Maplesovou.)

Rodáčka z Gottwaldova (terajší Zlín) naznačila, že nepovažuje za hendikep, že nikdy neprivoňala k diplomacii. „Som celkom známa na celom svete, nielen v Amerike. Napísala som tri knihy, preložili ich v 40 krajinách do 25 jazykov,“ poznamenala pre New York Post táto žena, ktorá emigrovala do USA ako mladá československá lyžiarka a potom sa živila ako modelka.

Ak Trump prikývne, pravdepodobne sa jeho bývalá láska, ktorá mu porodila tri deti, vyberie do Česka na ambasádu, pretože Senát, ktorý potvrdzuje nominácie na veľvyslancov, je ovládaný republikánmi. V Prahe jej v predstihu otvárajú náruč. „Bola by to skvelá voľba,“ pochvaľoval si na sociálnej sieti Twitter Jiří Ovčáček, hovorca prezidenta Miloša Zemana.

Premiér Bohuslav Sobotka pripomenul, že veľvyslanci z USA sú nielen kariérni diplomati. „Myslím si, že by to bolo pekné podtrhnutie linky, ktorá Česko s spája s Trumpom,“ dodal v súvislosti s pôvodom Trumpovej prvej manželky.

Potešil sa aj Tomáš Prouza, štátny tajomník pre EÚ: „Ak príde, bude vítaná, ľahko nadviaže s ľuďmi kontakt. Ľahko ich osloví,“ uviedol pre server Politico.

Minister financií Andrej Babiš by tiež zatlieskal príchodu Trumpovej: „Vedela by, aké sú naše pocity, aká je naša história a o čo sa usilujeme. Bolo by to dobré,“ podotkol podľa serveru iDnes. Medzi nadšené ohlasy nezapadá názor politológa Michala Kořana z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. „Ak by to Trumpovej vyšlo, bude veľmi ťažko bojovať so svojou reputáciou, nikdy k tejto práci nemala blízko, nepohybovala sa vo verejnej sfére. Skôr bude vnímaná ako karikatúra diplomacie,“ povedal pre iDnes.

Opačne to vidí iný politológ Jan Herzmann: „Rozhodne by to naznačilo, že Trump prikladá Českej republike väčšiu váhu. Poslať niekoho blízkeho na veľvyslanecký post, to je dôkaz minimálne úcty a záujmu, ak už nie niečoho väčšieho,“ domnieva sa podľa denníka Blesk.

Donald a Ivana Trumpovci sa k sebe teraz správajú milo, čo ona potvrdila, keď mu držala palce pred prezidentskými voľbami, ale ako pripomenul Blesk, časy ich rozvodu boli plné emócií. Trumpová ho v roku 1992 opisovala ako panovačného muža a notorického klamára. Rozvod nebol preňho lacná záležitosť. Češka získala od neho nielen v prepočte 15 miliónov eur v hotovosti. „Dostala aj rodinné sídlo v Greenwichi v americkom štáte Connecticute, ďalší dom a apartmán vo vežiaku Trump Plaza. Navyše má každý rok celý marec k dispozícii Trumpovu luxusnú vilu na Floride s plným komfortom,“ napísal Blesk.