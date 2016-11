Ruský súd nariadil nový proces v kauze Navaľného

Známeho blogera a protikorupčného aktivistu Navaľného odsúdili v roku 2013 na päť rokov väzenia podmienečne. Súd ho totiž usvedčil zo sprenevery 16 miliónov rubľov (v tom čase približne 370 000 eur), ktorej sa mal dopustiť spolu s ďalšími osobami na úkor štátneho podniku Kirovles.

Samotný Navaľnyj všetky obvinenia odmietol ako politicky motivované. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo februári rozhodol, že Rusko v kauze Kirovles porušilo právo opozičného aktivistu Alexeja Navaľného na spravodlivý súdny proces a musí mu vyplatiť 56 000 eur ako odškodné a náhradu nákladov na právne konanie.

Prezídium ruského najvyššieho súdu teraz rozhodlo, že celý prípad opätovne prerokuje príslušný okresný súd v meste Kirov, a to vzhľadom na bližšie nešpecifikované nové okolnosti.

Navaľnyj však verdikt najvyššieho súdu kritizoval s tým, že neberie do úvahy februárové rozhodnutie ESĽP. Celá kauza Kirovles mala byť podľa neho – namiesto opätovného prerokovania – definitívne ukončená. „Tento prípad bol už podrobne preskúmaný a mňa mali zbaviť obvinení,“ vyhlásil Navaľnyj. Ďalšie pokračovanie konania pred ruskými súdmi má podľa neho len jediný cieľ, a to komplikovať jeho politickú činnosť neustálym cestovaním do Kirova, vzdialeného od Moskvy zhruba 950 kilometrov. Proti verdiktu najvyššieho súdu sa plánuje odvolať na Výbor ministrov Rady Európy.

Alexej Navaľnyj v roku 2013 kandidoval za starostu Moskvy. Hoci neuspel v súboji so súčasným prokremeľským šéfom magistrátu Sergejom Sobianinom, podarilo sa mu získať viac ako štvrtinu hlasov (27,2 percenta).