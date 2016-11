Český prezident Zeman telefonoval s Ivanou Trumpovou

Na margo záujmu Ivany Trumpovej o post veľvyslankyne Miloš Zeman uviedol, že mu to urobilo veľkú radosť. Zároveň poznamenal, že ju rád privíta na Pražskom hrade a v Lánoch. USA nemôžu vyslať do Prahy lepšiu veľvyslankyňu, konštatoval prezident ČR v telefonáte.

Miliardárova prvá manželka víťazovi nedávnych amerických prezidentských volieb sama oznámila, že by rada pôsobila ako veľvyslankyňa USA v rodnej krajine. Rodáčka z niekdajšieho Gottwaldova, súčasného Zlína, ktorá uzrela svetlo sveta ako Zelníčková, bola československou reprezentantkou v lyžovaní, modelkou. Donald Trump bol jej druhým manželom, s ktorým strávila v spoločnom zväzku 15 rokov a má s ním tri deti. Teraz má podľa odborníkov veľké šance stať sa americkou veľvyslankyňou v ČR.

„Navrhnem, aby som sa stala veľvyslankyňou v Českej republike,“ citoval denník The New York Post 67-ročnú Trumpovú. „Pochádzam odtiaľ, čeština je mojím materinským jazykom a každý ma tam pozná. Som dosť známa aj vo svete, nielen v Amerike. Napísala som tri knihy, ktoré boli preložené do 25 jazykov,“ vyhlásila Trumpová.

Trumpová je podľa denníka pripravená pomôcť svojmu bývalému manželovi vo funkcii a presadzovať jeho politiku. „Potrebujeme imigrantov, sú fantastickí. Je ale zlé, keď 18-ročné mexické dievča prejde cez hranice, porodí v americkej nemocnici a jej dieťa sa automaticky stane americkým občanom,“ domnieva sa Trumpová.