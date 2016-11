Britská premiérka Mayová trvá na kontrole pohybu osôb z EÚ do Británie

„Naším plánom je zabezpečiť kontrolu pohybu osôb z Európskej únie do Británie. Naším plánom je … vyjednať voľný obchod so zvyškom sveta,“ vyhlásila Mayová. Reagovala tak okrem iného na otázku, či chce zotrvať v colnej únii s EÚ.

Predsedníčka vlády zároveň odmietla jednostranne garantovať všetky práva pre občanov z krajín EÚ, ktorí sa zdržiavajú v Británii, pokiaľ nebude to isté zabezpečené pre Britov v zahraničí. Premiérka sa oprela o najnovšie štatistické dáta, ktoré ukázali, že miera nezamestnanosti v Británii v prvom štvrťroku klesla na minimum za 11 rokov. „Údaje o zamestnanosti ukazujú silu základov našej ekonomiky,“ povedala Mayová poslancom s tým, že Británia má ambície stať sa hlavnou silou v medzinárodnom voľnom obchode.

Štatistiky podľa britského denníka The Guardian tiež ukázali, že po júnovom referende, ktoré rozhodlo o odchode Británie z EÚ, prišlo do Británie do septembra ďalších 46-tisíc Východoeurópanov. Ich počet sa tak vyšplhal na milión 53-tisíc. Podľa The Guardian je to dané obavami, že Británia sa predovšetkým pre nekvalifikovaných pracovníkov uzavrie. Naopak počet pracovníkov zo západných krajín pre obavy z neistoty o 7-tisíc klesol a dosiahol číslo 937-tisíc.

Kritika euroskupiny

Šéf takzvanej euroskupiny Jeroen Dijsselbloem kritizoval očakávania britského ministra zahraničných vvecí Borisa Johnsona, že si Londýn udrží po brexite prístup k jednotnému trhu EÚ a zároveň obmedzí voľný pohyb osôb medzi oboma stranami. To Dijsselbloem označil za nereálne.

„Hovorí veci, ktoré sú intelektuálne nemožné, politicky nedosiahnuteľné, takže si myslím, že neponúka Britom poctivý obraz toho, čo je k dispozícii a čo je možné dosiahnuť v týchto rokovaniach,“ povedal Dijsselbloem stanici BBC. Euroskupina združuje ministrov financií krajín eurozóny.

Dijsselbloem, ktorý je ministrom financií Holandska, tak reagoval na nedávny Johnsonov rozhovor s denníkom Hospodářské noviny.

„Voľný pohyb osôb ako základ EÚ je mýtus,“ tvrdil okrem iného Johnson. Pritom od júnového referenda politici EÚ opakovane varujú, že Londýn nemôže očakávať, že si bude vyberať z pravidiel únie len to, čo sa mu hodí.

Výsledok brexitu bude podľa Dijsselbloema stratou pre obe strany. Tie by sa preto mali postarať aspoň o to, aby bez vypätých emócií tieto straty čo najviac minimalizovali.

„Môžeme sa snažiť minimalizovať škody, ale bude to krok späť. A to je to, o čom by Boris Johnson mal začať hovoriť,“ upozornil šéf holandskej štátnej kasy.

Dijsselbloem pri inej príležitosti v Londýne povedal, že rokovania o brexite bude trvať podstatne dlhšie ako dva roky, s ktorými počíta Lisabonská zmluva o fungovaní EÚ. Vyjednávania budú podľa neho veľmi zložité.