Pravá ruka šéfa diplomacie USA Johna Kerryho totiž počas prvej etapy ukrajinského štátneho prevratu ponúkala pečivo demonštrantom na kyjevskom Majdane. Veľa sa preto očakávalo od prvého telefonického kontaktu súčasného ukrajinského prezidenta s budúcim lídrom USA.

„Veľký význam má pre Ukrajinu rozhodná podpora zo strany Washingtonu v odpore proti ruskej agresii,“ zaznelo z úst prezidenta Petra Porošenka v telefonickom rozhovore s budúcim americkým lídrom. Iba deň po tom, čo s Trumpom telefonoval ruský prezident Putin. Sotva by ste však hľadali v informácii kancelárie prezidenta Ukrajiny, čo mu odpovedal budúci 45. prezident USA. Ak nerátame lakonické konštatovanie kancelárie, podľa ktorého "obaja štátnici sa dohodli na pokračovaní kontaktov a na budúcom osobnom stretnutí“. A tak celý obsah prvého „kontaktu“ vedia iba Porošenko a Trump. Na ukrajinského politológa Alexandra Ochrimenka urobil telefonát dokonca dojem, akoby Porošenko nadiktoval svoje stanovisko do záznamníka. „Existujú dve možnosti: buď išlo o záznam, alebo Trump povedal čosi, čo sa rozhodli nezverejniť,“ reagoval Ochrimenko na informáciu Porošenkovej prezidentskej kancelárie.

„Nepochybujem o tom, že Porošenko, ako aj ďalší, ktorí dnes tvoria politickú elitu v Kyjeve, sa veľmi rýchlo prispôsobia novým podmienkam. Nie náhodou už odstránili zo sociálnych sietí svoje negatívne postoje voči Trumpovi,“ upozornil Pogrebinskij s tým, že by to mohlo svedčiť o blížiacom sa skutočnom mieri na Ukrajine. V tejto súvislosti, nielen podľa portálu Politexpert, bolo volebné víťazstvo Trumpa pre Kyjev šokom. „Vzťah USA k Ukrajine sa očividne zmení,“ predpovedá portál. Ukrajinský politológ Kirill Vyšinskij upozornil, že Trump zďaleka „neopustí“ Ukrajinu. Už aj preto, lebo hlavne USA investovali do nej milióny dolárov. „Bude však viac americkocentrickým a viac ho bude zaujímať vnútorná politika a nebude pripomínať slona v porceláne, akými boli donedávna USA,“ tvrdí Vyšinskij. Podľa neho v zahraničnej politike bude Trump pragmatickejší, pretože je biznismen. Potvrdzuje to aj jeho kolega, kyjevský politológ Vadim Karasjov. „Musíme sa spoľahnúť iba na vlastné sily, ale pritom je potrebné starostlivo a podrobne analyzovať postoje iných krajín,“ tvrdí Karasjov citovaný agentúrou RIA Novosti Ukrajina.